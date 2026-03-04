Partidos EN VIVO HOY 4 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Shebelieves Cup 2026, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y grandes partidos en las distintas ligas del planeta se presentan este miércoles en el calendario futbolero.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Seoul vs. Vissel Kobe
|5:00 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Rayo Vallecano vs. Real Oviedo
|1:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Fulham vs. West Ham
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen
|2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Brighton vs. Arsenal
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium,ESPN 5
|Manchester City vs. Nottingham Forest
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Lorient vs. Nice
|2:30 p.m. - Copa de Francia - DGO, DSports 5
|Aston Villa vs. Chelsea
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Real Sociedad vs. Athletic Club
|3:00 p.m. - Copa del Rey - Win
|Olympique de Marsella vs. Toulouse
|3:00 p.m. - Copa de Francia - DGO, DSports 4
|Lazio vs. Atalanta
|3:00 p.m. - Coppa Italia - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Newcastle vs. Manchester United
|3:15 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Argentina vs. Colombia
|3:30 p.m. - SheBelieves Cup - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Barranquilla vs. Unión Magdalena
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Club Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
|Caracas FC vs. Metropolitanos
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports 2, Amazon Prime Video
|Carabobo vs. Sporting Cristal
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium
|Independiente Yumbo vs. Bogotá
|6:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Estados Unidos vs. Canadá
|6:30 p.m - SheBelieves Cup - Disney+ Premium
|Lanús vs. Boca Juniors
|7:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Nueva Caledonia vs. Papúa Nueva Guinea
|7:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+, DAZN App Gratis
|Atlético Nacional vs. Millonarios
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium,ESPN
|Trinidense vs. Olimpia
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium,ESPN 5
|U de Chile vs. Palestino
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO
|O´Higgins vs. Deportes Tolima
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium
|Fortaleza vs. Jaguares FC
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Deportivo Cuenca vs. Libertad FC
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO
|Samoa Americana vs. Nueva Zelanda
|9:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+,DAZN App Gratis
|Vanuatu vs. Fiyi
|11:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+,DAZN App Gratis