Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos, en un mismo escalafón mundial que lidera Lionel Messi

Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos, en un mismo escalafón mundial que lidera Lionel Messi

Los delanteros colombianos hacen parte de un importante estadio de un organismo internacional que midió el rendimiento de los jugadores en el último año en 67 ligas del mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos, delanteros del Sporting Lisboa y Atlético Nacional, respectivamente.
Fotos: X de @SportingCP y AFP

