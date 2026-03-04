Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos, en un mismo escalafón mundial que lidera Lionel Messi

Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos son figuras en Sporting Lisboa y Atlético Nacional, respectivamente. Los delanteros de la Costa Caribe colombiana han sido más que determinantes en sus equipos en la parte ofensiva, contribuyendo con goles y asistencias, y precisamente esas cualidades dentro del campo de juego les permitieron ser incluidos en un importante escalafón que lidera Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.

Así fue como en un nuevo estudio realizado por el Observatorio de Fútbol CIES dieron a conocer a los futbolistas más decisivos en el último año en las diferentes ligas del mundo, para ser más específicos en 67 en total. Para estipular este ranking, el mencionado organismo del balompié se basó en algunos ítems como creación de ocasiones, la definición y la influencia directa en el juego de sus equipos durante el último año, sin considerar el nivel de las ligas donde se produjeron estas contribuciones.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Partiendo de ahí, Messi encabezó esta distinción con 59 participaciones de goles, es decir que anotó en 37 ocasiones y contribuyó con 22 asistencias. El segundo en este escalafón es Harry Kane, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich y el 'top-3' le completó Anders Dreyer, futbolista dánes que hace parte de las filas del San Diego FC de la Major League Soccer. Cristiano Ronaldo aparece muy lejos, en el puesto 15.



¿Qué puestos ocupan Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos en este ranking?

En el caso del samario del Sporting Lisboa se ubicó en el sexto lugar, teniendo 37 contribuciones de gol, repartidos en 29 goles y 8 asistencias. Mientras que el popular 'Búfalo' se instaló en la casilla 19 con 31 participaciones en su club, con 20 goles y 11 asistencias.



Por su parte, Luis Díaz aparece en el lugar 37 con 28 contribuciones de gol, enviando la pelota en 17 ocasiones a la red y a ello le sumó 11 asistencias.

Alfredo Morelos, delantero colombiano de Atlético Nacional, celebra un gol en 2025 Getty Images

Acá el top-30 de Observatorio de Fútbol CIES