Javier Gandolfi no se quedó callado; el mensaje del DT, tras salida de Atlético Nacional

Han pasado algunos días desde que Atlético Nacional comunicó la decisión de que Javier Gandolfi ya no era más el director técnico del equipo. Pero ahora fue el timonel argentino el que se pronunció de su salida del 'verdolaga' con un comunicado en sus redes sociales, este sábado.

Gandolfi aseguró que él y su cuerpo técnico trabajaron desde el primer día con "dedicación y profesionalismo, estando a la altura en el desarrollo de nuestras funciones".

Javier Gandolfi, exdirector técnico de Atlético Nacional. Getty

"A todos los 'verdolagas', les escribo a modo de cierre de este ciclo, formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club", comenzó diciendo en el comunicado emitido en su perfil de Instagram el técnico de 44 años.

Recordemos que tras la derrota 0-1 frente al Bucaramanga en el Atanasio Girardot, Nacional hizo pública la salida del timonel oriundo de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Javier Gandolfi aseguró que él y su 'staff' se sintieron parte de la familia en la institución verde paisa.

"Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones", se leyó en otra parte del enunciado.

En otro apartado del comunicado, Gandolfi se refirió a esas circunstancias adversas que trae el fútbol y deseó que el 'rey de copas' de nuestro país siga cosechando éxitos.

"Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo. No tengo dudas que Atlético Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia. Seguramente nos reencontraremos en el camino", concluyó Javier Gandolfi.



Acá el comunicado completo:

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su entrenador y entre la baraja de candidatos estaba Pablo Guede, pero según información del periodista César Luis Merlo, el también DT argentino agradeció el interés del verde paisa, pero que esperará otras propuestas. Por ahora, el 'verdolaga' está siendo dirigido de forma interina por Diego Arias.