A Richard Ríos "se le notaba su deseo de marcar", así vieron al colombiano en AVS vs. Benfica

Richard Ríos hizo parte de la nómina del Benfica que superó 0-3 al AVS en una nueva jornada de la Liga de Portugal. El centrocampista de nuestro país se mostró participativo en las 'águilas'; no obstante, no terminó de convencer con su actuación y así quedó establecido en su calificación final.

Es habitual que partido tras partido de los rojos lisboetas salgan a la relucir las puntuaciones de los jugadores en campo; así que Ríos Montoya fue observado de cerca por los especialistas, que al final le otorgaron una valoración.

¿Qué calificación le dieron a Richard Ríos tras AVS 0-3 Benfica?

En ese orden de ideas, en el diario 'A Bola' reseñaron la actuación del número 20 de las 'águilas': "Una buena defensa se convirtió en una gran oportunidad para el equipo en el segundo minuto, cuando cabeceó un balón devuelto por Simão Bertelli y sorprendió al Aves SAD. No desvió su disparo y se notaba su deseo de marcar. Un buen pase a Sudakov fue el momento culminante de la segunda parte".

En cuanto a su puntuación le otorgaron un cinco sobre diez. El mejor calificado del compromiso según este diario fue Vangelis Pavlidis, quien participó en los tres goles del Benfica.



Así se presentó el partido entre AVS y Benfica

José Mourinho comenzó su segunda etapa al frente del Benfica con una cómoda victoria 0-3 este sábado en la cancha del AVS en Vila das Aves.

Heorhiy Sudakov abrió el marcador para el conjunto visitante en el tramo final de la primera parte, y el delantero griego Vangelis Pavlidis dobló la renta de penal antes de la hora de partido.

Franjo Ivanovic firmó el tercero de un Benfica que se colocó segundo en la tabla a cinco puntos del líder Porto, que cuenta con un partido menos.

El veterano técnico portugués, de vuelta al frente de las 'águilas' 25 años después, celebró con furia el tercer gol, pateando un cono.

El técnico, de 62 años, que también dirigió en el pasado al Porto antes de recalar en 2004 en el Chelsea, visitará Do Dragao en dos semanas.

Mourinho, que pasó por el Real Madrid, Manchester United, o Inter de Milán, fue destituido por e Fenerbahce turco en agosto, antes de reemplazar a Bruno Lage en el Benfica.