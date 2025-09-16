La Champions League empezó con un histórico triunfo en la fecha 1: nadie lo esperaba

Ambicioso, atrevido, sin complejos, el Union Saint-Gilloise irrumpió en la Champions League con naturalidad y con una victoria irrebatible contra el PSV Eindhoven, al que doblegó en la primera parte con un penalti transformado por Promise David y un golazo de Ait El Hadj y al que aguantó después por momentos en el segundo tiempo, culminado con el tercer gol del argentino Kevin Mac Allister (1-3).

Una sorpresa ya en la primera jornada de la máxima competición europea, con el efecto que tiene en una competición con los 36 equipos dentro de la misma clasificación, con el impulso que supone para el campeón belga y con la frustración que causa en el equipo neerlandés, dañado por el agitado inicio del choque, por su propia falta de pegada y por una pena máxima involuntaria. El principio del fin para él, derrotado ya sin matices después.

No vio el delantero Ricardo Pepi a Burgess cuando se internó en el área a por un balón dividido. Lo golpeó sin atender a que estaba ahí, de forma fortuita y evidente. No hubo ni una sola duda de la infracción, señalada de inmediato por el árbitro inglés Michael Oliver y convertida después por Promise David, con la derecha, casi por el medio. Efectivo.

Para entonces, en el minuto 9 y más allá, el partido fue un intercambio de ocasiones. En ebullición los ataques, superadas las defensas, el larguero rechazó el empate del PSV, que dispuso de opciones suficientes para igualar. También el Union Saint-Gilloise para lograr el 0-2 antes del minuto 39, cuando sí lo consiguió, a través de un golazo.

La recuperación de Kevin Mac Allister en el medio campo, intenso y oportuno, activó la velocidad de Ait El Hadj, habilidoso, vertical y determinado cuando enfiló la portería contraria. Nadie fue capaz de detenerlo ni de evitar el segundo gol del campeón belga, culminado con la derecha, junto al poste, tras sortear antes a una serie de oponentes.

Mérito del atacante, también demérito de la defensa del PSV Eindhoven, demasiado confiada frente a la conducción del futbolista, que aumentó la diferencia frente a la incredulidad del conjunto neerlandés, encomendado después a una ofensiva imprescindible, de orgullo, tal y como era el marcador contra un debutante en el torneo.

Fue entonces cuando el Union Saint-Gilloise también demostró resistencia. Cierto que lo pasó mal en algunos momentos, pero ni en tantas oportunidades ni con tanta constancia como podía presuponerse con el 0-2 a su favor en un estadio ajeno, que pasará a la historia del conjunto belga. No solo fue su debut, sino su primera victoria de 'Champions', agrandada con el 0-3 en el minuto 80, con un remate del argentino Kevin Mac Allister, pero reducida después por Ruben Van Bommel con el 1-3.