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Gol Caracol  / La drástica decisión de Zidane en Francia, tras lesión de Kylian Mbappé

La drástica decisión de Zidane en Francia, tras lesión de Kylian Mbappé

La baja por lesión de Kylian Mbappé no alterará los planes iniciales de Zinedine Zidane con la Selección de Francia. ¡Acá lo que dispuso el DT de 'les bleus' para la Liga de Naciones!

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Kylian Mbappé salió lesionado en Turquía vs. Francia, en partido por la Liga de Naciones.
Kylian Mbappé salió lesionado en Turquía vs. Francia, en partido por la Liga de Naciones.
Foto: AFP

El seleccionador francés, Zinedine Zidane, no convocará a ningún jugador para llenar el hueco dejado por la lesión del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, que se perderá los próximos tres partidos de la Liga de Naciones.

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Según indicó la Federación Francesa de Fútbol este sábado, el técnico mantendrá el resto de la convocatoria para los duelos contra Bélgica de este lunes, ante Italia el viernes 2 de octubre y de nuevo ante Bélgica el día 5.

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Mbappé, que se lesionó tras marcar el único gol de la victoria de Francia contra Turquía en el primer partido de Zidane en el banquillo de los 'bleus', abandonó la concentración este sábado con destino a Madrid, donde será examinado por los servicios médicos del club que durante la noche ya estuvieron en contacto con los de la FFF.

Kylian Mbappé, delantero de la Selección de Francia y del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero de la Selección de Francia y del Real Madrid.
Foto: AFP

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El capitán de la selección sufre una lesión en el tendón de la rodilla derecha, según el seleccionador, que aunque aseguró que "es un pequeño problema" prefirió no correr riesgos.

Así se presentó el compromiso por la Liga de las Naciones:

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Zinédine Zidane se estrenó como nuevo seleccionador de Francia con una victoria por la mínima (1-0) en su visita a Turquía este viernes en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Kylian Mbappé marcó y se lesionó en la misma acción.

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Con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Michael Olise, el astro del Real Madrid firmó en el 54' el único gol de la velada, pero se dañó en ese remate y fue cambiado poco después. Dejó el campo cojeando y con dolor aparentemente en la rodilla izquierda.

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