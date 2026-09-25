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Gol Caracol  / Alarmas encendidas en Francia y Real Madrid; Kylian Mbappé salió lesionado ante Turquía

Alarmas encendidas en Francia y Real Madrid; Kylian Mbappé salió lesionado ante Turquía

El delantero Kylian Mbappé fue sustituido a los 59 minutos en Francia vs. Turquía luego de lesionarse justo en el momento que anotó el gol de los 'galos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Kylian Mbappé fue sustituido por Désiré Doué.
Kylian Mbappé fue sustituido por Désiré Doué.
afp.

Kylian Mbappé genera preocupación en la Selección de Francia y Real Madrid luego de marcharse sustituido por una lesión en el partido contra Turquía por la Nations League.

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Mbappé anotó gol a los 54 minutos con un potente derechazo, sin embargo, ni siquiera celebró porque sintió de inmediato un dolor en su rodilla izquierda.

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'Kiki' fue atendido en la cancha por el cuerpo médico de Francia y no pudo continuar. El DT Zinedine Zidane lo sustituyó por Désiré Doué.

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Vea la lesión de Kylian Mbappé:

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Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia.
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Vea el gol de Kylian Mbappé en Turquía vs. Francia, en la Nations League

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