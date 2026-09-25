Alarmas encendidas en Francia y Real Madrid; Kylian Mbappé salió lesionado ante Turquía

Kylian Mbappé genera preocupación en la Selección de Francia y Real Madrid luego de marcharse sustituido por una lesión en el partido contra Turquía por la Nations League.

Mbappé anotó gol a los 54 minutos con un potente derechazo, sin embargo, ni siquiera celebró porque sintió de inmediato un dolor en su rodilla izquierda.

'Kiki' fue atendido en la cancha por el cuerpo médico de Francia y no pudo continuar. El DT Zinedine Zidane lo sustituyó por Désiré Doué.

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Vea la lesión de Kylian Mbappé:



UN DOLOR DE CABEZA PARA ZIZOU Y MOU… ¡Kylian Mbappé sale lesionado tras convertir el 1-0 de Francia vs. Turquía! ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS.



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