La duda que no deja dormir al técnico de Bolivia, a horas de visitar a Colombia; puesto clave

La duda que no deja dormir al técnico de Bolivia, a horas de visitar a Colombia; puesto clave

Bolivia ajusta todos los detalles del caso para enfrentar a los colombianos, este jueves en el Metropolitano. Pero, el DT tiene una figura en entredicho para el juego de Eliminatorias.

Selección de Bolivia, entrenando para el partido frente a Colombia
Selección de Bolivia, entrenando para el partido frente a Colombia
Foto: X/ @laverde_fbf
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:52 a. m.