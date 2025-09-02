Vinícius Jr. se puso en modo directivo; contrató gran cantidad de jugadores para su club

El Alverca, club portugués propiedad del madridista Vinícius Jr, ha protagonizado una ventana de fichajes de las más agitadas en el mercado de verano con un total de 33 jugadores contratados en su temporada de regreso a la máxima división del fútbol luso, tras 21 años de ausencia.

Los de 'Vini' han formado una plantilla joven y con jugadores de 14 nacionalidades mediante la adquisición de futbolistas que llegan libres o cedidos y con el fútbol español en el punto de mira.

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, se lamenta por una opción fallada en el Mundial de Clubes 2025 AFP

La juventud está capitaneada por la experiencia del central catalán Sergi Gómez, formado en La Masía y ex del Celta, Sevilla y Espanyol, que a sus 33 años juega por primera vez fuera de su país natal.

También el lateral Nabil Touaizi, nacido en Murcia e internacional con las categorías inferiores de España y Marruecos, busca más minutos en Portugal, al igual que el delantero serbio Marezi, cedido por el Almería, y el centrocampista almeriense Tomás Mendes, que llega al Alverca procedente del Alavés.

El club recientemente adquirido por el extremo madridista también abrió las puertas de Europa a promesas de latinoamericanas, como el centrocampista colombiano Gian Cabezas o el central internacional hondureño Julián Martínez.

Gian Franco Cabezas, jugador colombiano del Alverca Foto: X/ @FCAlverca

Tras las cuatro primeras jornadas ligueras disputadas, el club de Vinícius no conoce la victoria y acumula un balance de tres derrotas (Moreirense, Braga y Benfica) y un empate contra el Estrela Amadora.

El pasado 31 de agosto, el Alverca recibió en casa al Benfica, con el que perdió por 1-2, partido que contó con el apoyo en las gradas de Vinícius, que se convirtió en el atractivo del encuentro y se tomó fotos con decenas de seguidores.

El próximo partido del equipo, propiedad del brasileño, será el próximo viernes 12 de septiembre en condición de local en el Complexo Desportivo do FC Alverca, contra el Tondela, por la jornada cinco de la liga portuguesa.