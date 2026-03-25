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Gol Caracol  / La estrategia de Neymar que tiene indispuesto a Carlo Ancelotti; todo por el Mundial 2026

La estrategia de Neymar que tiene indispuesto a Carlo Ancelotti; todo por el Mundial 2026

Un nuevo capítulo de la historia entre Neymar y el entrenador de la Selección Brasil, se escribió y las noticias no son alentadoras para la estrella de Santos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Neymar, figura de la Selección Brasil, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
AFP

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