La estrategia de Neymar que tiene indispuesto a Carlo Ancelotti; todo por el Mundial 2026

Neymar sueña con jugar un nuevo Mundial. Sin embargo, el panorama no pinta alentador. La última vez que fue convocado y disputó un partido oficial con la 'canarinha' fue el pasado 18 de octubre de 2023, en la derrota 2-0 contra Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquel encuentro, salió lesionado y fue sustituido al minuto 45, tras sufrir un fuerte golpe.

Desde entonces, cuando el entrenador era Fernando Diniz, 'Ney' no volvió a vestir la camiseta de la 'verdeamarela' y el tema se complicó con el arribo de Carlo Ancelotti como técnico. Y es que el italiano siempre ha hecho énfasis en que si el delantero no está en óptimas condiciones, no será tenido en cuenta en ninguna convocatoria, siendo baja en los últimos encuentros.

Las molestias físicas no han sido ajenas a Neymar, desde que regresó a Santos, tras su salida de Al Hilal. Pese a ello, ha hecho hasta lo imposible para ponerse a punto y ha sido figura en cada uno de los compromisos en los que ha dicho presente, aportando goles y asistencias. Por eso, no ha ocultado su tristeza cada vez que lo llaman, pronunciándose en redes sociales.

Justamente, esa postura y manera de reaccionar del jugador no gustaría al estratega europeo. "Carlo Ancelotti y varios miembros de su cuerpo técnico creen que Neymar está utilizando las redes sociales y a los aficionados para intentar abrirse camino en la selección para el Mundial", reveló 'The Touchline'. Pero no fue lo único y añadió más información de ese caso.



Neymar, en su último partido con la Selección Brasil frente a Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

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"Ancelotti lo está vigilando de cerca, pero no le gusta que Neymar siga sacando el tema a colación siempre que puede, ni que los medios de comunicación sigan alimentando la polémica. Para Ancelotti, si Neymar merece ir al Mundial, irá. Pero será porque se lo ha ganado, no por popularidad", sentenció el medio. De ser verdad, sería un nuevo capítulo negativo para 'Ney'.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Carlo Ancelotti and several members of his staff believe that Neymar is using social media and the fans to try to push his way into the World Cup squad.



Ancelotti is closely monitoring him, but he doesn’t like that Neymar keeps bringing the topic up… pic.twitter.com/Imye90O0Yv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

Recordemos que, tras el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Brasil quedó junto con Marruecos, Haití y Escocia. Su debut está programado para el 13 de junio, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), frente a los marroquíes. Sin embargo, antes jugará con Francia, Croacia y Egipto, en partidos preparatorios de cara a la cita orbital.