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Gol Caracol  / De Neymar para Carlo Ancelotti; "es obvio que quiero ir al Mundial 2026, será el último para mí"

De Neymar para Carlo Ancelotti; "es obvio que quiero ir al Mundial 2026, será el último para mí"

El astro brasileño y máximo goleador histórico de la 'canarinha', Neymar, reaccionó a la no convocatoria para los partidos preparatorios antes del Mundial 2026. "No necesito probar nada", dijo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Neymar Santos
Neymar. figura del Santos de Brasil - Foto:
Santos FC Oficial

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