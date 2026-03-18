Johan Carbonero le amargó la noche a Neymar; golazo para victoria 2-1 de Inter sobre Santos

Internacional de Porto Alegre consiguió su primera victoria en el Brasileirao, luego de 7 fechas, y todo gracias al atacante colombiano Johan Carbonero, quien fue el autor del 2-1 definitivo sobre el Santos, de Neymar.
El futbolista de nuestro país se encargó de, al minuto 90+5, marcar la anotación que le dio los tres puntos al cuadro 'colorado', que estaba urgido por conseguir un triunfo, en medio de las críticas. El nacido en Santander de Quilichao recibió la pelota dentro del área, regateó y luego remató con potencia.
Además, Johan Carbonero amargó la noche de Neymar, quien había anotado de penalti, y que de paso hizo que despidieran al entrenador del cuadro 'pez', Juan Pablo Vojvoda, por los malos resultados en el actual año.
GOL DO INTERNACIONAL— Futeboleiros (@Futteboleiroos) March 19, 2026
Santos 1x2 Internacional
⚽ Johan Carbonero
🏆 Brasileirão Série A | 7° Rodada
🏟️ Urbano Caldeira
📺 @canalpremiere / @tvglobo pic.twitter.com/p2In7Hi984
O 𝟳 do Inter é 𝒈𝒆𝒍𝒂𝒅𝒐. 🥶🇦🇹— Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 19, 2026
Corte na zaga ▶️ bucha de perna direita ▶️ festa do CLUBE DO POVO! 🇨🇴🚀 pic.twitter.com/1A79ksZgXR
