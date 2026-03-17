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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti acabó con las especulaciones y reveló por qué descartó a Neymar en Brasil

Carlo Ancelotti acabó con las especulaciones y reveló por qué descartó a Neymar en Brasil

Además de no ser convocado para su selección, hay un delantero que la 'rompe' en Premier League y que pone en riesgo la presencia de Neymar en el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Endrick y Neymar
Endrick y Neymar
AFP

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