Secreto de jugador de Selección Colombia; "el Real Madrid me quería, pero me fui a otro grande"

En la carrera de los futbolistas siempre habrá opciones que no se terminan concretando, como confesó un jugador de la Selección Colombia en las últimas horas, quien detalló la chance que tuvo de ir al Real Madrid, del interés que tuvo del Manchester United, pero de la decisión personal que tomó cuando pasaba por su mejor momento en el exterior.

Se trata del defensor central Yerry Mina, quien tuvo un paso por el Barcelona (2017-2018) aunque no sumó muchos minutos y en una entrevista hasta apuntó contra el técnico Ernesto Valverde, quien ni siquiera dialogó con él.

En una charla con 'La Gazzetta dello Sport', de Italia, el zaguero nacido en Guachené mencionó que en su mejor momento en el Palmeiras (Brasil), donde era uno de los referentes y tildado como el mejor en su posición en el Brasileirao, tuvo la chance de elegir entre el Barcelona y el Real Madrid, pero su decisión siempre estuvo clara más allá de tener la opción del elenco más veces campeón de la Champions League (15).



Yerry Mina tuvo oferta del Barcelona y Real Madrid

"El Real Madrid también estaba allí, pero yo quería jugar en el Barcelona", confesó Yerry Mina en dicha entrevista con el medio italiano, recordando su paso por la Liga de España, donde no contó con mucho protagonismo y luego terminó saliendo rumbo a la Premier League, exactamente al Everton.

Pero el colombiano decidió señalar al técnico Ernesto Valverde, quien fue el que no le dio los minutos que él deseaba, y de paso una lesión también complicó su estadía en el elenco catalán, donde apenas disputó seis partidos.

"Ernesto Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento", recordó Mina González.

Yerry Mina, vistiendo los colores de su antiguo equipo, el Barcelona español. Foto: Archivo.

Pero eso ya es pasado para Yerry Mina, quien hasta mencionó que buscó seguir en el equipo catalán, y de paso dijo que tuvo una llamada de José Mourinho, quien estaba en otro gigante de Europa como el Manchester United, pero más allá del nombre el defensor central quería asegurar continuidad.

"Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar. Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: "Si estás bien, jugarás". Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, Carlo Ancelotti contaba conmigo, empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos y bajó el nivel del equipo. Pero la Premier League es una liga preciosa", señaló el colombiano en la misma entrevista.



¿En qué equipos ha jugado Yerry Mina en Europa?

Yerry Mina inició su carrera europea en el Barcelona en la temporada 2017-18, donde disputó pocos partidos. Luego pasó al Everton de Inglaterra, club en el que vivió su etapa más destacada entre 2018 y 2023, sumando 86 apariciones y 9 goles, convirtiéndose en pieza clave en defensa y recordado por su capacidad aérea. En 2023-24 tuvo un breve paso por la Fiorentina en Italia, con 4 encuentros disputados. Posteriormente fichó por el Cagliari Calcio, también en la Serie A, donde se ha convertido en líder, referente y de paso ha podido consolidarse como titular indiscutible.