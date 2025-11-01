"Yo lo llamo competencia", la defensa del DT de Bayern Múnich sobre la suplencia de Luis Díaz

Bayern Múnich no tiene rival, por ahora, en la Bundesliga. El equipo 'bávaro' continuó con su racha triunfal en el certamen doméstico, al imponerse este sábado por marcador de 3-0 al Leverkusen en el Allianz Arena, y en un juego donde Luis Díaz empezó en el banco de suplentes, pero que para la segunda parte ingresó al minuto 59.

Fue el propio director técnico de la escuadra muniqués, Vincent Kompany, el que explicó el por qué Díaz Marulanda y otras figuras claves vieron la mayoría del compromiso en el banquillo. El DT belga dejó claro que tiene máxima confianza en todos los jugadores del plantel.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Oficial

"Rotación... yo lo llamo competencia. Es normal que los rivales se motiven cuando ven que algunos jugadores no están disponibles. Para nosotros, era importante mantener un ritmo alto desde el principio. Además, necesitas un poco de suerte para marcar los goles, y lo hicimos. Hemos ganado 15 partidos, lo cual es bueno, pero tenemos que seguir así. Todavía no es suficiente", indicó Kompany al ser consultado por la prensa por los cambios que tuvo en la nómina titular frente al Leverkusen, este sábado.

El estratega del Bayern se mostró satisfecho por el compromiso de sus dirigidos y ahora va por más, pero en el marco europeo: próximo reto, un nueva salida en la Champions League.

"Tengo muchas ganas de jugar contra el PSG. Merecemos afrontarlo con la máxima ilusión. ¡Tiene que ser un partidazo! Ellos tienen confianza, nosotros tenemos confianza; va a ser un partidazo. Merecemos darlo todo", prosiguió Vincent Kompany.



Otras voces de los protagonistas

Manuel Neuer coincidió con la postura de Kompany en cuanto hay un buen equipo y colectivo; todos trabajando siempre para el bien común.

"Sabemos la calidad de los jugadores que tenemos, y lo demostraron. No tuvimos miedo en absoluto porque conocemos al equipo, conocemos a los jugadores, así que fue genial. Todos saben lo que tienen que hacer. Hay confianza, sin importar la posición ni quién juegue de titular. Se notó desde el primer minuto. Hemos seguido mejorando las rutinas que practicamos el año pasado. Todos las han interiorizado, por eso están funcionando también esta temporada", precisó el arquero del Bayern en declaraciones que recoge la web oficial del club alemán.

Además, tuvo palabras sobre el juego que se viene contra el PSG: "Las posibilidades son del 50%. Son un equipo fuerte, pero aún podemos complicarles las cosas. Tenemos muchas ganas de que llegue este partido".



¿Cuándo es PSG vs Bayern Múnich por Champions League?

Será el martes 4 de noviembre en horario de las 3:00 de la tarde, de Colombia, y se jugará en el Parque de los Príncipes.