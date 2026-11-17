Buenas noticias en el entorno del Bayern Múnich de cara al compromiso por Bundesliga frente al Colonia. De acuerdo con información del diario 'Bild', Vincent Kompany volverá a tomar las riendas del equipo durante esta semana, dirigiendo todas las prácticas y encabezando la rueda de prensa pactada para el jueves en la antesala del partido por la décima jornada.

En el interior del club 'bávaro' reina el optimismo respecto a la presencia del estratega belga en la zona técnica para el encuentro del viernes en el Allianz Arena, a partir de las 2:30 de la tarde en horario de Colombia. La directiva asume que Kompany estará en condiciones de dirigir desde la línea, dejando atrás el susto por su estado de salud y que encendió las alarmas. Sin embargo, el regreso del entrenador, de 40 años, se llevará a cabo bajo estrictas medidas de precaución.

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Agrega el diario 'Bild' que el cuerpo médico del Bayern Múnich mantendrá un seguimiento constante sobre su estado físico, poniendo especial atención en la evolución de su hombro dislocado. Aunque la intención de Kompany es estar al frente del grupo sin restricciones, los especialistas del elenco 'bávaro' supervisarán cada movimiento y carga diaria para evitar cualquier tipo de recaída o complicación en la articulación afectada.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern AFP

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Igualmente, el Bayern ya tiene definido su respaldo en el banquillo ante cualquier contratiempo. Su asistente, Aaron Danks, está listo para hacerse cargo de los entrenamientos o tomar las riendas del equipo el viernes si Kompany llega a sentir molestias o requiere mayor descanso.



Así las cosas, el Bayern protege la salud de su entrenador sin perder el rumbo deportivo en una semana clave. Con la obligación de hacerse fuerte frente al Colonia para sumar tres puntos fundamentales, el equipo confía en que la guía de Kompany marque la diferencia en el terreno de juego, sostenido por un cuerpo técnico listo para dar la talla en cualquier circunstancia.

Vincent Kompany is expected to hold Thursday's pre-match press conference and lead all training sessions this week ahead of the Köln game. Bayern assume that Kompany will return to normality and sit on the bench on Friday. Nevertheless, the coach will continue to be closely… pic.twitter.com/dpE6CLBuDl — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 17, 2026

¿Cómo va el Bayern Múnich en la Bundesliga?

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Los 'bávaros' encabezan la tabla general del presente campeonato alemán con 21 puntos, los mismos del Borussia Dortmund pero ganan la posición por el ítem de diferencia de gol.