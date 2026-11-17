La superioridad prevista de la Selección de Brasil sobre Singapur fue más que evidente sobre el terreno de juego y el marcador, siempre infinitamente superior el equipo de Carlo Ancelotti, con una goleada de principio a fin sin discusión, con tres goles de Vinícius, uno de Endrick, uno de Estevao, uno de Rayan y otro en propia puerta entre un sinfín de remates.

En total, fueron 23 intentos sobre la portería contraria, once de ellos entre los tres palos, con tres goles además anulados al conjunto sudamericano, en un triunfo tan incontestable o más de lo que se esperaba, pero también tan necesario y obligado.

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Singapur, la selección 149 del mundo en el ranking FIFA, tiene un nivel menor, más aún para Brasil, que, entre su irregularidad y sus decepciones recientes, sin ir más lejos la derrota del pasado sábado ante Japón, tiene futbolistas de un talento, una competitividad, una destreza y unas cualidades que son inabarcables para los jugadores locales, completamente desbordados en cada lado y cada segundo.

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Es tal la distancia entre ambos equipos que ni siquiera una victoria tan rotunda vale para ninguna conclusión. Brasil hizo lo que debía hacer, que era ganar con suficiencia a Singapur, más allá del debate de si un triunfo contra un rival así basta para recobrar la convicción del grupo y sus aficionados, camino de los siguientes encuentros del mes de marzo, necesitado aún de una reivindicación real.



Sí le ha venido bien a 'Vini' Junior. Expuesto a las dudas en España y el Real Madrid, ha marcado cinco goles en los dos compromisos de esta fecha FIFA. De los dos a Japón a los tres con los que desató y resolvió la victoria con un vigor y una velocidad impensable en otros duelos contra otros rivales más exigentes, como le ocurrió en el Mundial 2026, con la derrota y la eliminación en octavos ante Noruega y Erling Haaland el pasado mes de julio.

Con Carlo Ancelotti y Raphinha en la grada, por sus expulsiones contra Japón, el 0-1 fue en el minuto 8, cuando Singapur expresó de forma nítida todas las carencias de su fútbol, técnicas y tácticas, y entregó el balón en la salida a Bruno Guimaraes, al que le bastó con su visión y un certero pase vertical para habilitar el gol de Vini, que se giró y marcó con la izquierda. Muy sencillo todo, como lo fue siempre todo el partido.

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El 0-2 fue apenas seis minutos después, con un contragolpe también demasiado fácil. La combinación de Vinicius con Endrick dejó solo al ‘9’ en la carrera hacia la portería y el guardameta de Singapur, Mahbub. Cuando enfiló al cancerbero se la devolvió a Vini, compañero también en el Real Madrid, para regalarle el segundo gol.

Aun fue más allá, con el 0-3 en el minuto 20, cuando Vinicius culminó la acción precisa, al primer toque, de Bruno Guimaraes, Estevao y el goleador, que nada más tuvo que remachar el tanto sin nada de oposición, tras la ruptura de líneas y el pase atrás de Estevao. El tercero de los cuatro goles del primer tiempo. El otro fue de Endrick con un zurdazo desde el borde del área que tampoco pudo desbaratar Mahbub, sorprendido por el trallazo.

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Fueron cuatro goles en la primera parte, pero también dos anulados, catorce remates o más de media docena de ocasiones; pruebas indiscutibles del paseo de Brasil contra Singapur, que aún recibió tres dianas más en el segundo tiempo, una a los cinco minutos de Estevao, que remachó dentro del área un fatal rechace de la defensa de Singapur tras un centro al área de falta de Bruno Guimaraes, presente en casi todos los goles de Brasil como origen.

Hubo más. Otro gol anulado; más ocasiones de Brasil; las sustituciones a la hora de encuentro de Vini o Bruno Guimaraes; el 0-6 de Rayan en el minuto 64 del choque, tras un gran pase del recién entrado Allan, que provocó el 0-7 a la media hora del segundo tiempo en propia puerta de Suhaimi; o el debut con la absoluta de André Luiz en el tramo final de una victoria apabullante.

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Ficha técnica:

0 - Singapur: Mahbub (Buhari, min 58); Stewart, Harun (Suhaimi, min. 58), Mahler (Tan, min. 70), Baharudin; Shahiran, Nakamura; Song Ui-Young (Syahin, min 70), Harhys Stewart, Zulkifi (Kweh, min. 58); Fandi (Anuar, min. 70).

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7 - Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Díaz, min. 70), Gabriel Magalhaes (Vitor Reis, min. 59), Douglas Santos; Bruno Guimaraes (Marlon Gomes, min. 59), Joao Gomes (Gabriel Bontempo, min, 59), Rayan (Andre Luiz, min. 80); Estevao (Alisson, min. 70), Endrick y Vini Júnior (Allan, min. 59).

Goles: 0-1, min. 8: Vini Júnior. 0-2, min. 14: Vini Júnior. 0-3, min. 20: Vini Júnior. 0-4, min. 30: Endrick. 0-5, min. 50: Estevao. 0-6, min. 64: Rayan. 0-7, min. 73: Suhaimi, en propia puerta.

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Árbitro: Alizera Faghani (Irán). Amonestó a los locales Baharudin (min. 42) y Mahler (min. 49).

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Nacional de Singapur. Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Dino Sani, campeón del mundo con Brasil en 1958 y fallecido este lunes a los 93 años.