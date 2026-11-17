La final de la Copa Sudamericana 2026 está a la vuelta de la esquina y el continente entero palpita lo que será el duelo decisivo por la gloria entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. A pocos días de este choque de máxima exigencia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la expectativa crece en torno al rendimiento de las principales figuras, destacando especialmente el presente del arquero colombiano Álvaro Montero, quien supo revertir las dudas iniciales para consolidarse como una garantía bajo los tres palos del 'xeneize'.

Fue así como en la antesala de este compromiso entre el 'azul y oro' y el 'galo', una de las voces más autorizadas en la historia del arco de Boca salió a analizar el presente del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El personaje en cuestión fue Óscar Córdoba, quien se refirió a lo que demanda vestir la camiseta del club en este tipo de definiciones y no dudó en señalar que la presión por levantar el título recae sobre el elenco argentino.

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"La presión la tiene Boca para la final de la Copa Sudamericana, como ustedes dicen acá, y es que para jugar en Boca hay que tener unas charreteras. Llegan jugadores en buen momento como Paredes, también Villa (Sebastián) y otros más. Los jugadores tienen claro que la de ahora es una oportunidad de posicionar al equipo a nivel internacional. Al 'Vasco' Arruabarrena se le ve relajado y tranquilo con el equipo. Boca sabe que la responsabilidad es de ellos", dijo Córdoba en 'Espn' Colombia.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, colombianos de Boca Juniors. Boca Juniors.

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A continuación, el histórico exguardameta de Boca Juniors y de la Selección Colombia también habló sobre el proceso de adaptación de Álvaro Montero, a quien se le criticó mucho en sus primeros partidos vestido de 'xeneize', pero con el pasar de los mismos mostró seguridad y jerarquía bajo los tres palos. Igualmente, tuvo palabras para Sebastián Villa; Córdoba resaltó sus rendimientos de cara al duelo decisivo por el título continental frente a Atlético Mineiro.



"En lo personal estoy muy motivado con la final de la Copa Sudamericana. Al principio se le pegó muy duro a Álvaro Montero, pero yo siempre supe que se iba adaptar a Boca. Me preocupaba lo de Villa, que estaba corriendo mucho, pero que no era tan desequilibrante. Y hoy es un jugador fundamental, se ha ganado la confianza y es importante. Yo veo las probabilidades para final de un Boca con un 70 por ciento y a Atlético Mineiro al 30", agregó el ídolo de los 'xeneizes' en el mismo espacio periodístico.

Recordemos que esta definición está pactada para este sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, escenario donde la pelota rodará a las 5:30 de la tarde, en horario de nuestro país.