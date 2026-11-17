Este martes, la agenda futbolera trae buenos partidos. La Selección Colombia cierra el 2026 en duelo de preparación contra Chile, en Santiago, en partido que podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.
Igualmente, hay atractivos compromisos en la Liga de Naciones de la UEFA y juegan Atlético Nacional vs. Once Caldas por la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 17 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, martes 17 de noviembre del 2026:
|Hora
|Partido
|Competición
|Canales
|2:00 p.m.
|Santa Lucía vs. Barbados
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:00 p.m.
|Belice vs. Sint Maarten
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:00 p.m.
|Dominica vs. Islas Caimán
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:45 p.m.
|Israel vs. Austria
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Bosnia vs. Rumanía
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Dinamarca vs. Noruega
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:45 p.m.
|Ucrania vs. Georgia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Gales vs. Portugal
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:45 p.m.
|República de Irlanda vs. Kosovo
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 pm.
|Polonia vs. Suecia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|3:00 p.m.
|San Cristóbal y Nieves vs. Bonaire
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|6:00 p.m.
|Chile vs. Colombia
|Amistoso
|Gol Caracol, Ditu, YouTube Gol Caracol y www.golcaracol.com
|6:30 p.m.
|Atlético Nacional vs. Once Caldas
|Copa BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol+
|7:00 p.m.
|Guayana Francesa vs. San Vicente y Granadinas
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:00 p.m.
|Estados Unidos vs. Haití
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|8:00 p.m.
|El Salvador vs. Saint-Martin
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|8:30 p.m.
|América de Cali vs. Inter Bogotá
|Copa BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol+
|9:30 p.m.
|México vs. Jamaica
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|10:00 p.m.
|Nicaragua vs. Montserrat
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube