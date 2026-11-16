Para la Selección Colombia de mayores la temporada 2026 terminará este martes 17 de noviembre, con su visita a su similar de Chile, en compromiso de preparación de la fecha FIFA, en el estadio del club Colo Colo, en la ciudad de Santiago.

El año dejó la participación en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá en donde las ilusiones terminaron en los octavos de final, al caer en definición por penaltis con Suiza, quedando a mitad de camino, en un certamen en el que se tenían grandes expectativas entre los hinchas de nuestro país, por la calidad del plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

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Pese a esto, la FCF le dio la confianza al entrenador argentino para continuar en el banquillo del seleccionado colombiano, en un nuevo proceso que tiene como objetivos la Copa América 2028, en sede por definir, y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030.

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Y este nuevo ciclo, ya no están históricos como el arquero David Ospina, quien recientemente anunció su retiro de la actividad deportiva, el volante James Rodríguez, que cerró su historia representando a Colombia, y además de eso Juan Fernando Quintero también confirmó su no disposición para ser convocado nuevamente por parte del cuerpo técnico.



Con ese panorama, para el representativo de nuestro país llegó la hora de la renovación de la nómina y así el profesor Lorenzo le ha dado la oportunidad a algunos jugadores de proyección como el arquero Devis Vásquez, el lateral Samuel Velásquez, los volantes Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo y Matías Orozco y el delantero Camilo Durán, por solo mencionar unos nombres.

A la par, también se ha mantenido una columna vertebral de experiencia con Camilo Vargas, Álvaro Montero, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, quienes estuvieron en el Mundial pasado y son los llamados a liderar al seleccionado colombiano.

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¿Cuál es la realidad de la Selección Colombia?

Después de la Copa del Mundo en septiembre y octubre pasados se jugaron tres compromisos con un empate 1-1 contra México, con una derrota 1-0 con Paraguay y una victoria 2-0 sobre Perú. Ya el viernes pasado, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, la Selección Colombia derrotó 1-0 a Chile, con un autogol de Guillermo Maripán.

La Selección Colombia se enfrenta este martes a Chile en duelo de preparación. Foto: AFP

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Hasta ahora, solamente se han presentado algunos pasajes de buen fútbol de los pupilos de Lorenzo y contra los australes el juego ofensivo quedó en deuda. La crítica especializada y los hinchas esperan que con el correr de los compromisos se tenga una mejor expresión futbolística. Una buena oportunidad para mejorar el semblante será en el duelo de vuelta contra los australes, que se verá en VIVO en Gol Caracol y Ditu, con una previa desde las 5:30 de la tarde de este martes.