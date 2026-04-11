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Gol Caracol  / "La presencia de Cristiano Ronaldo puede ser perjudicial para Portugal en el Mundial 2026"

"La presencia de Cristiano Ronaldo puede ser perjudicial para Portugal en el Mundial 2026"

A dos meses del Mundial 2026, desde diferentes frentes se hacen análisis y se plantea controversias con figuras como Cristiano Ronaldo, quien será rival de la Selección Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo Portugal
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto:
AFP

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