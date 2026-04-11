"La presencia de Cristiano Ronaldo puede ser perjudicial para Portugal en el Mundial 2026"

Portugal será rival de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, y las miradas del grupo K se van en el astro luso Cristiano Ronaldo, quien tendrá la última oportunidad de luchar por ganar el título de la FIFA, aunque en las últimas horas le dieron con todo, porque podría "perjudicar" el juego colectivo de su combinado nacional.

El encargado de apuntar contra el atacante del Al Nassr, fue el ex arquero estadounidense, Brad Friedel, quien tuvo pasos en la Premier League por elencos como Tottenham, Aston Villa y Blackburn Rovers, enviándole una advertencia al técnico Roberto Martínez sobre el funcionamiento que deberá solucionar, si deja a 'CR7' en cancha.



Dura crítica a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026

El norteamericano, en charla con 'TalkSport' aseguró inicialmente que "todos los jugadores tendrán que decir adiós en algún momento. Así son las cosas. Vemos a Ronaldo y todavía se ve increíblemente bien físicamente, pero su forma de jugar ha cambiado. Llega un punto en que un jugador puede ser perjudicial para el equipo en su conjunto", eso sí, el ex golero es consciente "que al mismo tiempo, no es el tipo de jugador que puedes dejar en el banquillo".

Sin embargo, enfatizó en la poca ayuda defensiva de Cristiano Ronaldo, ya que aunque en el ataque es infalible, en el fútbol moderno su poco aporte en otras facetas podrías ir en contra de los intereses de la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal. AFP

"Si dejas a Ronaldo fuera del equipo, de eso será de lo único que se hablará en el Mundial. Estoy muy agradecido de no ser yo quien tenga que tomar esa decisión. Obviamente, creo que (Messi y Cristiano) están en declive. Messi todavía juega muy bien en el Inter Miami. ¿Puede seguir marcando goles y ayudando? Sí. Todavía puede ayudar a Argentina, porque es Messi, pero Ronaldo, hoy en día, especialmente cuando el equipo necesita defender, no va a hacer mucho", explicó Brad Friedel.



Para terminar y sin filtro sobre el astro portugués, remató con una pregunta. "¿Eres el entrenador y vas a jugar contra los mejores equipos del mundo defendiendo con diez hombres? Eso es muy difícil. Lo bueno de Messi es que nunca ha defendido. Los equipos siempre se han organizado para que él pueda moverse libremente por el campo", cerró diciendo el ahora entrenador estadounidense.

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La Portugal, de Cristiano Ronaldo, está en el grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde comparten con la Selección Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.