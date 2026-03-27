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Gol Caracol  / "Neymar está en el top tres con Cristiano y Messi; es irrenunciable para cualquier selección"

"Neymar está en el top tres con Cristiano y Messi; es irrenunciable para cualquier selección"

Carlo Ancelotti no ha convocado a Neymar a la Selección Brasil y se aleja su presencia en el Mundial 2026, por lo que salieron a respaldarlo y responderle al entrenador.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Neymar, figura brasileña en un partido de Santos, sueña con estar en el Mundial 2026
Neymar, figura brasileña en un partido de Santos, sueña con estar en el Mundial 2026
AFP

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