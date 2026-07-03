Vea el gol de Lisandro Martínez con Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

A pocos minutos de comenzar el tiempo extra, tras igualar en el reglamentario 1-1 Argentina y Cabo Verde, los dirigidos por Lionel Scaloni lograron destrabar el marcador, con un golazo de Lisandro Martínez.

Todo ocurrió al minuto 92' del compromiso, tas un tiro de esquina de la 'albiceleste', el balón le quedó al central por izquierda que no dudó en perfilarse y sacar un remate furioso, que nada pudo hacer para evitar el portero Vozinha.

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