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Gol Caracol  / Vea el gol de Lisandro Martínez con Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Vea el gol de Lisandro Martínez con Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

En la primera parte del tiempo extra, Lisandro Martínez logró marcar el agónico gol para Argentina, en un jugo bastante trabado. Vea la anotación acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Lisandro Martínez con Argentina
Lisandro Martínez con Argentina
AFP

A pocos minutos de comenzar el tiempo extra, tras igualar en el reglamentario 1-1 Argentina y Cabo Verde, los dirigidos por Lionel Scaloni lograron destrabar el marcador, con un golazo de Lisandro Martínez.

Todo ocurrió al minuto 92' del compromiso, tas un tiro de esquina de la 'albiceleste', el balón le quedó al central por izquierda que no dudó en perfilarse y sacar un remate furioso, que nada pudo hacer para evitar el portero Vozinha.

Vea la jugada de gol acá:

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