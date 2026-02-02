Síguenos en:

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y Mallorca respiran de la zona de descenso; goleada 4-1 sobre Sevilla, en España

Johan Mojica y Mallorca respiran de la zona de descenso; goleada 4-1 sobre Sevilla, en España

Este lunes, Mallorca, con Johan Mojica los 90 minutos, venció al Sevilla y salió de la lista roja del descenso. El colombiano fue de los más destacados en los 'bermellones'.

Por: EFE
Actualizado: 2 de feb, 2026
Johan Mojica en Mallorca vs. Sevilla.
Johan Mojica en Mallorca vs. Sevilla.
Getty Images.

