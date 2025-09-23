Lamine Yamal, ¿desmotivado tras no ganar el Balón de Oro?; en Barcelona se sinceraron

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido este martes que la futbolista del equipo femenino Aitana Bonmatí fue justa ganadora de su tercer Balón de Oro y ha asegurado que el también azulgrana Lamine Yamal "está motivado" para conquistar el galardón el próximo año.

En declaraciones a 'RAC1', el máximo mandatario de la entidad azulgrana ha recordado que la centrocampista de Sant Pere de Ribes "hizo que el Barça femenino y sus compañeras llegasen a la final de la 'Champions'", donde cayeron ante el Arsenal (1-0).

"Tenemos unas grandes jugadoras, un gran equipo femenino y quiero destacar el trabajo del entrenador, Pere Romeu, el director deportivo Marc Vivés, y el directivo Xavier Puig, que hacen un trabajo extraordinario", ha destacado Laporta.

El Barça femenino salió del Teatro Chatelet de París, donde se celebró la gala, con tres trofeos individuales: el de mejor jugadora para Aitana Bonmatí, el Gerd Müller a la máxima goleadora de la temporada para Ewa Pajor y el trofeo Koppa a la mejor jugadora sub-21 para Vicky López.

Asimismo, el futbolista del primer equipo Lamine Yamal, de 18 años, conquistó su segundo trofeo Koppa y terminó segundo por detrás del futbolistas del PSG Ousmane Dembélé en las votaciones del Balón de Oro.

"Tener dos premios Koppa seguidos no lo ha hecho nadie. Lamine ha quedado segundo en las votaciones del Balón de Oro y cada vez está más motivado para seguir trabajando y la próxima temporada ganar el premio. Es muy competitivo, muy profesional y trabaja mucho", ha reflexionado.

Laporta también ha sido preguntado por las críticas del padre del internacional español a la decisión de otorgar el Balón de Oro a Dembélé.

"Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia", dijo en declaraciones al programa televisivo 'El Chiringuito' el progenitor del futbolista.

"No entramos en eso, la familia es la familia, (su padre) es muy apasionado. Tiene momentos como todos podemos tener. Todo esto a veces sobrepasa a un chico de 18 años que se ha convertido en una estrella y también a los familiares. Debemos tener comprensión. Está orgulloso de su hijo", ha opinado el presidente.

Asimismo, ha afirmado que el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', "está trabajando para renovar al centrocampista Frenkie de Jong, cuyo contrato finaliza el próximo junio. "Es un jugador importantísimo. Confío en que Deco nos dé una buena noticia en breve", ha concluido.