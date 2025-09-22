¿Por qué se habla de una posible salida de Jorge Bava en Independiente Santa Fe?

El Independiente Santa Fe, campeón vigente de la liga colombiana, condicionó este lunes la continuidad de su entrenador, el uruguayo Jorge Bava, a los resultados que obtenga en el segundo semestre del año.

"A la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025-II", señaló el club capitalino.

El comunicado se publicó en medio de los rumores sobre el posible interés de equipos como Cerro Porteño en contratarlo. El club paraguayo destituyó la semana pasada a su entrenador, el argentino Diego Martínez.

Bava llegó a Santa Fe en marzo pasado, en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Torneo Apertura tras vencer en la final al Deportivo Independiente Medellín (DIM).

En el segundo semestre, el equipo no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga.

En la Copa Colombia, el equipo eliminó en octavos de final al Alianza FC con un 5-2 en el global y enfrentará en cuartos al DIM.