Vinícius, avisado por pataleta en Real Madrid vs. Barcelona: "Hablaremos en el vestuario"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó pasar los momentos posteriores al clásico sin querer entrometerse en el ambiente de felicidad del triunfo ante el Barcelona con una reunión con Vinícius Jr., pero aseguró que hablará "dentro del vestuario" esta semana sobre los gestos del brasileño cuando fue sustituido.

Vinícius abandonó el césped del Santiago Bernabéu a los 73 minutos sin poner freno a un gran enfado. Tras ver que era el jugador elegido para dejar su sitio a Rodrygo Goes, dijo "siempre a mí" con los brazos abiertos mirando al banquillo, realizó aspavientos y ni se miró con su entrenador al marcharse directo al vestuario.

Vinícius enojado en Real Madrid vs Barcelona - Foto: AFP

"Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber cómo tratar de diferente manera, pero con la misma exigencia y el mismo respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", dijo sobre el incidente Xabi Alonso en rueda de prensa.



El técnico madridista se quedó con lo positivo aportado por Vinícius en el clásico y en unos días tratará con el jugador lo negativo para intentar que no vuelva a darse una situación similar.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vini. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. "Son cosas que hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini ha aportado mucho para una victoria importante, merecida e incluso corta", manifestó.