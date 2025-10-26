Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius, avisado por pataleta en Real Madrid vs. Barcelona: "Hablaremos en el vestuario"

Vinícius, avisado por pataleta en Real Madrid vs. Barcelona: "Hablaremos en el vestuario"

Al momento de ser sustituido en el clásico español, Vinícius Jr. se mostró muy enojado por la decisión del DT Xabi Alonso y se fue directo al camerino. Su acto no pasará desapercibido.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Vinícius Jr. y Xabi Alonso en Real Madrid vs. Barcelona.
Vinícius Jr. y Xabi Alonso en Real Madrid vs. Barcelona.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad