Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 9: Contreras, cerca de su tercer título

Este sábado 9 de agosto, la novena jornada dejó como ganador a Diego Camargo, sin embargo, Rodrigo Contreras resistió los ataques y está 139 kilómetros de ganar la Vuelta a Colombia 2025.