Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona y los aspectos que le costaron la dura derrota contra Sevilla; ¿extrañaron a Yamal?

Barcelona y los aspectos que le costaron la dura derrota contra Sevilla; ¿extrañaron a Yamal?

Los dirigidos por Hansi Flick se mostraron irreconocibles en su fútbol, lo que ocasionó que perdieran 4-1 en Ramón Sánchez-Pizjuán y cedieran su liderato en la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Barcelona perdió en su visita al Sevilla por la Liga de España.
Barcelona perdió en su visita al Sevilla por la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad