El detalle que llamó la atención de Richard Ríos en entrenamiento de Selección Colombia, ¿qué pasó?

La Selección Colombia sigue su travesía en los Estados Unidos de cara a los juegos preparatorios que le restan contra Paraguay y Perú. Luego del empate 1-1 con México en Baltimore, los dirigidos por Néstor Lorenzo están concentrados en Filadelfia antes de viajar a New Jersey para enfrentar a los guaraníes. Este lunes, hubo entrenamiento y hubo un hecho que llamó poderosamente la atención.

El jugador de Al Ittihad, Richard Ríos, apareció en el entrenamiento con una mascara en su rostro, revelando un intervención que se hizo, eso sí, sin conocer hasta el momento mayores detalles.

"Hoy entrenó la Selección Colombia en Filadelfia, antes de partir a New Jersey. Muy hermético el entrenamiento, vimos el calentamiento. Se hicieron tres grupos de jugadores, uno de los tres grupos era de los titulares frente a México. Los arqueros haciendo lo propio a un lado. Un detalle, Richard Ríos salió con la misma máscara que usa Daniel Muñoz. Ríos se hizo un procedimiento en la nariz, pero para no empeorar esto usó la máscara. No sabemos cuándo se la hizo, dicen que es incómodo llevar esa máscara. Por eso, en el entrenamiento no tomaba riesgos", dijo Juan Camilo Vargas, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

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La prensa tuvo muy poco minutos para observar la práctica y por eso no se conocieron más incidencias. "Cuando empiezan el trabajo de fútbol, a los medios nos piden que nos retiremos. Simplemente se ve el calentamiento", agregó el comunicador.



¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Colombia?

La 'tricolor' juega este viernes 2 de octubre contra Paraguay, en New Jersey, a las 7:00 p.m. (hora Colombia). El siguiente duelo será el martes 6 del mismo mes, frente a Perú, a las 6:45 p.m., en Miami.

Cabe recordar, que, en noviembre, el combinado nacional tendrá dos compromisos con Chile. El primero será en Cali, con un fin benéfico por el terremoto, y el segundo en territorio del país austral.