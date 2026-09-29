Síguenos en:
Tendencias:
MANCHESTER CITY
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El detalle que llamó la atención de Richard Ríos en entrenamiento de Selección Colombia, ¿qué pasó?

El detalle que llamó la atención de Richard Ríos en entrenamiento de Selección Colombia, ¿qué pasó?

Este martes, la Selección Colombia tuvo entrenamiento en Filadelfia, pensando en Paraguay, y el volante Richard Ríos presentó una particular novedad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
Comparta en:
Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia.
Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia.
FCF.

La Selección Colombia sigue su travesía en los Estados Unidos de cara a los juegos preparatorios que le restan contra Paraguay y Perú. Luego del empate 1-1 con México en Baltimore, los dirigidos por Néstor Lorenzo están concentrados en Filadelfia antes de viajar a New Jersey para enfrentar a los guaraníes. Este lunes, hubo entrenamiento y hubo un hecho que llamó poderosamente la atención.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El jugador de Al Ittihad, Richard Ríos, apareció en el entrenamiento con una mascara en su rostro, revelando un intervención que se hizo, eso sí, sin conocer hasta el momento mayores detalles.

Últimas noticias

Luis Díaz y Daniel Muñoz, convocados a la Selección Colombia para los partidos contra México, Perú y Paraguay
Selección Colombia

¿Cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030?; ya hay pistas

Jhon Arias, con la '10', en el partido entre la Selección Colombia y México
Selección Colombia

"La Selección Colombia ahora tiene que ganar algo, con mentalidad eso se puede"

"Hoy entrenó la Selección Colombia en Filadelfia, antes de partir a New Jersey. Muy hermético el entrenamiento, vimos el calentamiento. Se hicieron tres grupos de jugadores, uno de los tres grupos era de los titulares frente a México. Los arqueros haciendo lo propio a un lado. Un detalle, Richard Ríos salió con la misma máscara que usa Daniel Muñoz. Ríos se hizo un procedimiento en la nariz, pero para no empeorar esto usó la máscara. No sabemos cuándo se la hizo, dicen que es incómodo llevar esa máscara. Por eso, en el entrenamiento no tomaba riesgos", dijo Juan Camilo Vargas, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad

La prensa tuvo muy poco minutos para observar la práctica y por eso no se conocieron más incidencias. "Cuando empiezan el trabajo de fútbol, a los medios nos piden que nos retiremos. Simplemente se ve el calentamiento", agregó el comunicador.

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Colombia?

La 'tricolor' juega este viernes 2 de octubre contra Paraguay, en New Jersey, a las 7:00 p.m. (hora Colombia). El siguiente duelo será el martes 6 del mismo mes, frente a Perú, a las 6:45 p.m., en Miami.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cabe recordar, que, en noviembre, el combinado nacional tendrá dos compromisos con Chile. El primero será en Cali, con un fin benéfico por el terremoto, y el segundo en territorio del país austral.

Lamine Yamal celebra el gol que le marcó a Croacia en la Liga de Naciones.
Gol Caracol

Lamine Yamal no para con España: vea acá su gol a Croacia en la Liga de Naciones

Erling Haaland, jugador del Manchester City
Gol Caracol

"El caso de Manchester City es serio; el comunicado de la Premier League es muy crudo"

Manchester City 2026/2027
Gol Caracol

El gesto desde Manchester City, tras ser declarado culpable, que no gustó a nadie

Publicidad

Relacionados

Selección Colombia

Richard Ríos

Publicidad

Publicidad

Publicidad