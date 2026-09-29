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¿Cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030?; ya hay pistas

Recordemos que el Mundial 2030 será especial porque se celebrará el centenario de la competición y tendrá varias sedes. ¡Acá le contamos todos los detalles de cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Luis Díaz y Daniel Muñoz, en un partido con la Colombia.
Luis Díaz y Daniel Muñoz, en un partido con la Colombia.
AFP

Este martes 29 de septiembre en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entregaron pistas sobre el sistema de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030, un certamen que será especial por el centenario del campeonato. La Selección Colombia está atenta.

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Recordemos que España, Portugal y Marruecos son los países anfitriones y sedes, pero habrá compromisos de la primera fase en Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes harán de sub-sedes y que tienen su lugar asegurado para la cita orbital. Estos últimos combinados compiten en la Conmebol.

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Así las cosas, en el mencionado programa tomó la palabra el periodista Juan José Buscalia y allí explicó que tanto la 'albiceleste' como la 'celeste' y la 'albirroja' competirán normalmente en las clasificatorias por Sudamérica.

La formación de la Selección Colombia en el duelo preparatorio contra México.
La formación de la Selección Colombia en el duelo preparatorio contra México.
Foto: AFP

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"Las eliminatorias al Mundial 2030 empiezan el próximo año, puede ser en junio o en el mes de septiembre. Argentina, Uruguay y Paraguay van a participar normalmente y como subsedes del Mundial 2030 ellos están clasificados directamente. Aunque inicialmente se había planteado otra cosa, de los 7 seleccionados restantes se van a clasificar tres de manera directa y un seleccionado irá a un repechaje", explicó inicialmente Buscalia, en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

A renglón seguido, el comunicador argentino complementó que no van a haber menos jornadas y que participarán las diez selecciones de la Conmebol.

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"Van a participar los 10 seleccionados de la Conmebol de la Eliminatoria. No se va a jugar con menos fechas, porque son menos partidos para vender entradas, menos partidos para vender derechos televisivos", agregó el comunicador argentino.

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Por último, Buscalia sostuvo que algunos dirigentes no estaban conformes con este sistema para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030, pero que no se iba a cambiar el que ya estaba establecido.

"Había algunos dirigentes, porque conozco ciertas cosas, muy importantes que estaban contrarios a ese sistema. Presidentes de federaciones dijeron no querer jugar contra Argentina, Uruguay y Paraguay. No vos a permitir que eso se dé, dijeron. Deportivamente sí es entendible, pero en lo económico no lo es. Que venga Argentina a jugar es atractivo en diferentes aspectos, me contó alguno de ellos", remató Buscalia.

¿Cuándo es el Mundial del 2030?

La Copa Mundial de la FIFA se jugará del 8 de junio al 21 de julio de 2030 y será un torneo tricontinental que celebrará el centenario de la competencia.

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