Lamine Yamal no para con España: vea acá su gol a Croacia en la Liga de Naciones

Lamine Yamal no para en su buen momento, y este martes, en el partido que España enfrentó a Croacia por la Liga de Naciones, se reportó con gol. El número '19' abrió el marcador para la 'roja' en el Ramón Sánchez Pizjuán cuando sólo el reloj marcaba un minuto.
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Tras un pase de Álex Baena, el talentoso del Barcelona infló las redes para el 1-0 parcial. Fue una gran jugada por parte de los dirigidos por Luis de la Fuente.
Vea acá el gol de Lamine Yamal en España vs. Croacia por la Liga de Naciones:
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¡LA FURIA DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Al minuto de juego, jugadón del equipo de Luis de la Fuente y golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España ante Croacia.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026
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