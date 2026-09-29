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Gol Caracol  / Lamine Yamal no para con España: vea acá su gol a Croacia en la Liga de Naciones

Lamine Yamal no para con España: vea acá su gol a Croacia en la Liga de Naciones

El número '19' dijo 'presente' en el tablero para la Selección de España en el Ramón Sánchez Pizjuán en partido de la Liga de Naciones. ¡Vea acá el gol de Lamine Yamal!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Lamine Yamal celebra el gol que le marcó a Croacia en la Liga de Naciones.
Lamine Yamal celebra el gol que le marcó a Croacia en la Liga de Naciones.
Foto: AFP

Lamine Yamal no para en su buen momento, y este martes, en el partido que España enfrentó a Croacia por la Liga de Naciones, se reportó con gol. El número '19' abrió el marcador para la 'roja' en el Ramón Sánchez Pizjuán cuando sólo el reloj marcaba un minuto.

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Tras un pase de Álex Baena, el talentoso del Barcelona infló las redes para el 1-0 parcial. Fue una gran jugada por parte de los dirigidos por Luis de la Fuente.

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