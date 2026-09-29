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Gol Caracol  / "El caso de Manchester City es serio; el comunicado de la Premier League es muy crudo"

"El caso de Manchester City es serio; el comunicado de la Premier League es muy crudo"

Haber declarado culpable al Manchester City por irregularidades financieras, ha generado toda clase de reacciones, incluso desde la parte política.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Erling Haaland, jugador del Manchester City
Erling Haaland, jugador del Manchester City
AFP

La ministra de deportes del Gobierno británico, Lisa Nandy, aseguró que la decisión de la Premier League de declarar culpable al Manchester City de irregularidades financieras es un asunto "increíblemente serio".

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La política habló este martes en la cadena británica BBC horas después de que la Premier League confirmara la decisión de declarar culpable al City de 115 irregularidades financieras.

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"Es un asunto increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo", dijo Nandy.

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"El Manchester City tiene el derecho a apelar. Este es un asunto muy preocupante para los aficionado del City y para todos los aficionados al fútbol", añadió.

El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

Manchester City, levantando el trofeo
Manchester City, levantando el trofeo
AFP

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"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", anunció la Premier en un comunicado emitido este martes.

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Según esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

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