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Gol Caracol  / ¿Manchester City también será castigado en Europa? Una voz oficial se pronunció

¿Manchester City también será castigado en Europa? Una voz oficial se pronunció

Después de que la Premier League diera a conocer que Manchester City era culpable de irregularidades financieras, desde la Asociación Europea de Clubes hablaron.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Jugadores del Manchester City celebrando un gol
Jugadores del Manchester City celebrando un gol
AFP

La European Football Clubs (EFC, antigua ECA) resaltó que todavía no hay una decisión final en la investigación contra el Manchester City, después de que la Premier League confirmase su culpabilidad de la mayor parte de irregularidades financieras de las que se le acusaba.

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"No estamos aquí para juzgar a nadie y todavía no hay una decisión final", afirmó en rueda de prensa tras la asamblea general de ese organismo el catarí, Nasser Al-Khelaifi, presidente de la EFC y también del PSG.

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Al-Khelaifi resaltó que no es abogado y que el City todavía puede recurrir el fallo.

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"Creo que tienen derecho a apelar. Ni somos jueces ni somos un tribunal", afirmó el presidente del PSG, quien habló de un "proceso" y de que "es más una cuestión de la Premier League".

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", informó la Premier en un comunicado emitido este martes.

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El Manchester City fue acusado en febrero de 2023 de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

Erling Haaland, jugador del Manchester City
Erling Haaland, jugador del Manchester City
AFP

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Según lo dispuesto por esa comisión, el club inglés es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un "plan encubierto" por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club.

La comisión independiente deberá determinar cuál es la sanción adecuada para el City, que puede ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

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