Lamine Yamal perdió gol insólito en Barcelona vs Real Madrid; ni él podía creer su mala definición

Barcelona se fue perdiendo 0-1 al descanso del clásico de la Liga de España contra el Real Madrid, pero Lamine Yamal tuvo la chance más clara de los primeros 45 minutos para igualar el compromiso.

Al 43, poco después del gol de Kylian Mbappé, se dio una gran jugada colectiva de los catalanes, que contó con un buen pase de Fermín López, que dejó en solitario al '10' español.

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Sin embargo, Lamine Yamal no logró ni rematar al arco, se lamentó por la chance perdida, y hasta sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza ante esa insólita definición.

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Acá el gol errado por Lamine Yamal en Barcelona vs Real Madrid, clásico Liga de España: