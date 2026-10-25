Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así fue el gol de Kylian Mbappé en Barcelona vs Real Madrid; una definición sin querer

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Barcelona vs Real Madrid; una definición sin querer

Este domingo, en el Camp Nou, el astro francés Kylian Mbappé fue el encargado de romper el cero en el marcador, al minuto 41 del compromiso entre Barcelona y Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé Real Madrid
Kylian Mbappé gol en Barcelona vs Real Madrid
AFP

Un solitario gol de Kylian Mbappé, de rebote tras un despeje de Gerard Martín en el interior del área, adelantó al Real Madrid (0-1) al descanso del partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta este domingo al conjunto blanco y al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El cuadro azulgrana llevó el paso del juego y dispuso de más disparos de peligro, pero el Real Madrid se defendió con relativa comodidad, amenazó al contraataque e inauguró el marcador en el minuto 41.

Publicidad

Últimas noticias

Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Gol Caracol

Lamine Yamal perdió gol insólito en Barcelona vs Real Madrid; ni él podía creer su mala definición

Barcelona vs Real Madrid
Gol Caracol

¿Qué es GOLF, el logo en la camiseta del Barcelona en clásico contra Real Madrid y qué artista es?

Acá el gol de Kylian Mbappé en Barcelona vs Real Madrid, en clásico de Liga de España:

Publicidad

Relacionados

Kylian Mbappé

Real Madrid

Barcelona FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad