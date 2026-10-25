Así fue el gol de Kylian Mbappé en Barcelona vs Real Madrid; una definición sin querer

Un solitario gol de Kylian Mbappé, de rebote tras un despeje de Gerard Martín en el interior del área, adelantó al Real Madrid (0-1) al descanso del partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta este domingo al conjunto blanco y al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

El cuadro azulgrana llevó el paso del juego y dispuso de más disparos de peligro, pero el Real Madrid se defendió con relativa comodidad, amenazó al contraataque e inauguró el marcador en el minuto 41.

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Acá el gol de Kylian Mbappé en Barcelona vs Real Madrid, en clásico de Liga de España:

¡GOOOL DE GOLEADOR! ¡GOL DE REAL MADRID!



Mbappé, EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR INDICADO, puso el 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/ifaepVHCq5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026