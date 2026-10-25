Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé para victoria 1-2 de Real Madrid contra Barcelona

Real Madrid ganó 1-2 contra el Barcelona, este domingo, de la mano del astro francés Kylian Mbappé, quien fue el autor del doblete para el equipo 'merengue', en el estadio Spotify Camp Nou.

El primer gol del galo fue al minuto 41 tras un mal despeje de Gerard Martín. Luego, al 87', tras una gran jugada de Camavinga, el '10' de los blancos logró la victoria agónica para los de José Mourinho.

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Acá el segundo gol de Kylian Mbappé en Barcelona 1-2 Real Madrid:

¡GOOOOL DE REAL MADRID SOBRE EL FINAL!



Kylian Mbappé, tras un JUGADÓN de Camavinga, marcó el 2-1 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/DPb8lEHPho — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026