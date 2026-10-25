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Gol Caracol  / Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé para victoria 1-2 de Real Madrid contra Barcelona

Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé para victoria 1-2 de Real Madrid contra Barcelona

El francés fue la figura de la noche en el Camp Nou con un doblete, para llevarse los tres puntos de visitante, en el clásico de la Liga de España entre Barcelona y Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Kylian Mbappé Barcelona vs Real Madrid
Kylian Mbappé celebra gol en Barcelona vs Real Madrid
AFP

Real Madrid ganó 1-2 contra el Barcelona, este domingo, de la mano del astro francés Kylian Mbappé, quien fue el autor del doblete para el equipo 'merengue', en el estadio Spotify Camp Nou.

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El primer gol del galo fue al minuto 41 tras un mal despeje de Gerard Martín. Luego, al 87', tras una gran jugada de Camavinga, el '10' de los blancos logró la victoria agónica para los de José Mourinho.

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