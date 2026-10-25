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Gol Caracol  / ¿Qué es GOLF, el logo en la camiseta del Barcelona en clásico contra Real Madrid y qué artista es?

¿Qué es GOLF, el logo en la camiseta del Barcelona en clásico contra Real Madrid y qué artista es?

Este domingo en el Camp Nou se disputó el clásico de España entre Barcelona y Real Madrid, y nuevamente el equipo catalán tuvo un logo diferente en el pecho de su camiseta, como ya es costumbre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Barcelona vs Real Madrid
Barcelona con logo GOLF en clásico contra Real Madrid
AFP

El logotipo GOLF WANG (GOLF), la marca de moda y universo creativo del músico y artista estadounidense Tyler, The Creator, presidirá la camiseta del próximo Clásico contra el Real Madrid, según ha anunciado el Barcelona mediante un comunicado.

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El estreno de esta equipación se producirá, sin embargo, el día antes de la mano del Barça femenino, que lucirá esa nueva elástica en su partido de Liga F del sábado 24 ante el Granada.

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Por primera vez en los cambios de logotipo del Clásico, una práctica repetida desde que Spotify patrocina al Barcelona, el artista también será el responsable creativo de la campaña gráfica y audiovisual asociada.

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¿Quién es Tyler The Creator, del logo GOLF en Barcelona vs Real Madrid?

Tyler, The Creator es un reconocido artista, productor y diseñador estadounidense que combina hip-hop con R&B (Rhythm and Blues), soul, funk y sonidos experimentales, con una estética muy personal y creativa.

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Entre sus canciones más escuchadas en la citada plataforma por 'streaming' destaca 'See You Again', que acumula 3.000 millones de reproducciones.

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El club azulgrana pondrá a la venta diferentes ediciones limitadas (1.899 de la camiseta de juego en calidad 'match') en las diferentes plataformas de comercio electrónico y en las 'Barças Stores', así como una colección exclusiva con solo 22 unidades firmadas por los jugadores titulares en esos partidos y 11 más firmadas por Tyler, The Creator.

El precio de las mismas oscila entre los 2999,99 de las piezas firmadas por los jugadores y por el creador, a los 499,99 euros de las camisetas con calidad 'match'.

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Además, arraigada en la estética característica de GOLF WANG -colores atrevidos, una elaboración cuidada y una interpretación marcadamente irreverente de la ropa deportiva-, la colección de productos, creada junto con Nike, incluye diferentes complementos.

Entre ellos desde una chaqueta bomber hasta un conjunto de estética retro y otro con estampado de leopardo, además de camisetas y sudaderas de algodón, calcetines, un gorro de lana, una botella de agua y una bufanda de la colaboración que va un paso más allá de la clásica bufanda de partido. Todas las prendas incorporan la marca conjunta del FC Barcelona y GOLF WANG.

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El día antes del partido, el Barcelona, en colaboración con Spotify y GOLF WANG, organizará un evento musical que reunirá a artistas y talentos de la escena local vinculados al universo creativo de GOLF WANG, como el DJ Yung Taco, acompañado por Bexnil, Alu Nuenga, Duna y Mushkaa.

Además, a partir del 23 de octubre, la equipación del Clásico también llegará al mundo de los videojuegos. La camiseta del Barça con el logotipo de GOLF estará disponible en el juego eFootball de KONAMI para que los jugadores puedan elegirla en sus partidas.

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Tyler, The Creator tomará el relevo de Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le han precedido en el pecho de la camiseta del FC Barcelona.

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