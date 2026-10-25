Kylian Mbappé puso la fiesta en el Camp Nou con doblete; triunfo 1-2 de Real Madrid sobre Barcelona

Dos goles de Kylian Mbappé, uno de rebote y otro decisivo en el minuto 88, acabaron con la racha de invicto en la liga del Barcelona, que siempre fue a remolque en el partido y que acabó perdiendo (1-2) en su peor actuación en mucho tiempo.

Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, supo leer a la perfección la historia del partido y cortocircuitó al Barcelona, que nunca estuvo a su nivel, y tomó el Camp Nou, un escenario en el que los azulgranas habían encadenado 23 victorias desde mayo de 2025.

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Salió mejor el Barça, pero el efecto control se diluyó en apenas cinco minutos. Dejó el Real Madrid que construyeran los centrales del Barça y ahí encontró el filón el equipo de Mourinho, con Gerard Martín como talón de Aquiles, solo Cubarsí creaba y los centrocampistas Rodri y Pedri no aparecían.

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El Real Madrid sorprendió con la alineación de Bernardo Silva en la media. Puso a cuatro de los nuevos fichajes, le dio libertad a Guler y lo confió todo al trabajo de Bellingham, la velocidad de Mbappe y el desborde de Diomande.



Pero el partido nació espeso y en el juego de errores, el Madrid se sintió cómodo y en una duda de Pedri, Arda Guler dio el primer aviso en el minuto 5. Los dos equipos se sentían mejor en la recuperación y el ataque directo, mala cosa para el Barça en este cambio de roles.

Sin juego combinativo, con un Pedri desconocido y con las pocas apariciones de Lamine Yamal y algún destello de Raphinha, Gordon capitalizó las acciones ofensivas locales. De hecho, todo el juego se movía por esa banda, donde Arda Guler fue el faro de los de Mourinho.

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El turco apareció en el minuto 18, con un buen remate despejado por Joan Garcia, y a partir de entonces el Barcelona, con Raphinha como protagonista, aunque sin creación, sí tuvo más llegada, aunque el partido estaba donde quería Mourinho.

Raphinha, en el minuto 22, tras una jugada de Pedri, de nuevo el brasileño en una acción de Gordon (24) y otra vez el máximo goleador de la Liga (m.33) en un disparo junto al palo hicieron pensar que el Barça podía adelantarse, pero nada más lejos de lo que ocurrió.

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El Real Madrid tenía estudiados todos los cambios de guion de la película y cuando a la media hora tuvo que retirarse Xavi Espart en el lateral derecho vio el cielo abierto y al Barça se le empezaron a ver las costuras.

Barcelona vs Real Madrid, Jude Bellingham y Rodri - Foto: AFP

Lesionado Espart, Joao Cancelo jugó por la derecha y entró Balde por la izquierda. Diomande y Cucurella olieron la sangre y en una jugada de fortuna, una acción de Diomande cayó en los pies de Gerard Martín su despeje rebotó en Mbappé, que pasaba por allí, y el balón cayó en la red de Joan Garcia en el minuto 41 (0-1).

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Antes del descanso, pudo el Barça igualar, en una acción de Lamine, que tiró fuera solo ante Lunin, y también Diomande aumentar la ventaja de los suyos, con un remate al exterior de la red en el tiempo añadido.

El efecto Flick para cambiar el partido en el descanso no apareció y su equipo jugó con más riesgo, pero sin acierto. Por el lado madridista, Bellingham se erigió en el jugador de referencia.

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En el minuto 50, el inglés no eligió bien en un dos contra uno acompañado por Mbappé y con Gerard Martín como único defensor. Y a partir de entonces, el Barça intentó poner ritmo al partido y el Real Madrid matarlo en alguna acción del francés.

Barcelona vs Real Madrid, Lamine Yamal y Konaté AFP

La primera buena acción de Pedri durante el partido cambió el panorama para los suyos. Habilitó a Raphinha en un pase filtrado y el brasileño batió de tiro cruzado a Lunin en el 61 (1-1).

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El empate parecía cambiarlo todo, pero no fue así. El partido se abrió, el Real Madrid ya tenía dudas, aunque Guler aun tuvo una buena oportunidad para batir a Joan Garcia. Sin pausa, en la siguiente acción, Lunin salvó a los suyos con una enorme parada a remate de cabeza de Gerard Martín (min. 66).

El cuarto de hora final fue un asedio del Barcelona, pero el Real Madrid siempre apuntaba peligro en alguna carrera de Mbappé. Y así fue como se decidió el partido, con una excelente acción de Camavinga, que regaló el tanto a su compatriota para decidir el duelo en el minuto 88 (1-2).

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La victoria deja la liga más comprimida, con el Barça como líder, pero con el Atlético de Madrid a dos puntos y el Real Madrid, tercero, a tres.