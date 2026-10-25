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Gol Caracol  / Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid; definición impecable en el área

Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid; definición impecable en el área

El brasileño, como es costumbre, anotó en el clásico de Liga de España entre Barcelona y Real Madrid. Al minuto 61 Raphinha se reportó en el marcador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Raphinha Barcelona Real Madrid
Raphinha celebra gol en Barcelona vs Real Madrid
AFP

Barcelona comenzó perdiendo en el segundo tiempo del clásico de Liga de España frente al Real Madrid, pero apareció el brasileño Raphinha para empatar 1-1 el compromiso en el estadio Spotify Camp Nou.

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Al minuto 61 se dio una buena acción colectiva del equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, y fue el atacante sudamericano el que remató dentro del área para vencer al arquero Lunin.

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Acá el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid, en clásico Liga de España:

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