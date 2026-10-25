Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid; definición impecable en el área

Barcelona comenzó perdiendo en el segundo tiempo del clásico de Liga de España frente al Real Madrid, pero apareció el brasileño Raphinha para empatar 1-1 el compromiso en el estadio Spotify Camp Nou.

Al minuto 61 se dio una buena acción colectiva del equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, y fue el atacante sudamericano el que remató dentro del área para vencer al arquero Lunin.

Publicidad

El primer gol de la noche en el Camp Nou fue del astro francés Kylian Mbappé, para el Real Madrid.

Publicidad

Acá el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid, en clásico Liga de España: