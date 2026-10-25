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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-2 Real Madrid

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-2 Real Madrid

Este domingo, en el Camp Nou, hubo un ganador entre el Barcelona y el Real Madrid, en la fecha 10 de Liga de España, con el equipo 'merengue' llevándose el triunfo de visitante.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid, Lamine Yamal y Konaté
AFP

Este domingo 25 de octubre el Camp Nou puso la fiesta en Barcelona 1-2 Real Madrid, en el clásico de Liga de España, pero al final fue celebración 'merengue' de la mano de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete. Raphinha marcó para los locales.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick sigue líder, pero no pudo tomar más ventaja de la que ya le tiene a los 'merengues', luego de diez fechas disputadas en el campeonato.

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El segundo en la tabla de posiciones es el Atlético de Madrid, pero el Real Madrid, de José Mourinho, sacó tres puntos valiosos en su visita al Camp Nou en el clásico, y se acercó.

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Tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-2 Real Madrid:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts
1
Barcelona
10
9
0
1
40
11
+29
27
2
Atlético de Madrid
10
8
1
1
20
8
+12
25
3
Real Madrid
10
8
0
2
25
10
+15
24
4
Real Betis
10
6
2
2
16
14
+2
20
5
Real Sociedad
10
6
1
3
19
18
+1
19
6
Sevilla
9
4
2
3
14
16
-2
14
7
Alavés
10
3
3
4
14
11
+3
12
8
Athletic Club
9
3
3
3
12
9
+3
12
9
Celta de Vigo
10
2
6
2
10
7
+3
12
10
Villarreal
10
3
3
4
15
14
+1
12
11
Deportivo
10
2
5
3
13
13
0
11
12
Osasuna
9
3
2
4
10
18
-8
11
13
Racing de Santander
10
3
2
5
15
26
-11
11
14
Levante
10
2
4
4
16
19
-3
10
15
Elche CF
10
2
4
4
14
17
-3
10
16
Rayo Vallecano
9
2
3
4
12
20
-8
9
17
Getafe
10
2
3
5
5
15
-10
9
18
RCD Espanyol
10
2
2
6
12
14
-2
8
19
Valencia CF
10
1
3
6
7
17
-10
6
20
Málaga
10
0
5
5
7
19
-12
5
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