Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-2 Real Madrid

Este domingo 25 de octubre el Camp Nou puso la fiesta en Barcelona 1-2 Real Madrid, en el clásico de Liga de España, pero al final fue celebración 'merengue' de la mano de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete. Raphinha marcó para los locales.

Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick sigue líder, pero no pudo tomar más ventaja de la que ya le tiene a los 'merengues', luego de diez fechas disputadas en el campeonato.

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El segundo en la tabla de posiciones es el Atlético de Madrid, pero el Real Madrid, de José Mourinho, sacó tres puntos valiosos en su visita al Camp Nou en el clásico, y se acercó.

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Tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-2 Real Madrid: