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Gol Caracol  / Vea el gol de Pedro Porro en España vs Francia, semifinal del Mundial 2026; qué golpe

Vea el gol de Pedro Porro en España vs Francia, semifinal del Mundial 2026; qué golpe

El defensor español, Pedro Porro, sorprendió en el área para ampliar la victoria de su selección frente a los franceses, este martes, en el estadio de Dallas (Estados Unidos).

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Pedro Porro España vs Francia
Pedro Porro España vs Francia
AFP

España le dio otro golpe a Francia en la semifinal del Mundial 2026, cuando consiguió el 2-0 en el marcador gracias a un gol de Pedro Porro, cuando iban 58 minutos de juego en Dallas.

Mikel Oyarzabal España
Gol Caracol

Vea el gol de Mikel Oyarzabal en España vs Francia, en semifinales del Mundial 2026

Tras una gran jugada colectiva, Dani Olmo recibió de espaldas y habilitó de gran manera al lateral, quien ingresó al área y definió de gran manera tras quedar mano a mano con el arquero Mike Maignan.

El primer tanto de la noche había sido de Mikel Oyarzabal, al minuto 22, de penalti. Cabe recordar que la otra semifinal del Mundial 2026 será entre Argentina e Inglaterra, este miércoles.

Acá el gol de Pedro Porro en España vs Francia, en el Mundial 2026:

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