Las posibilidades de Italia para el Mundial 2026; una victoria lo acerca al repechaje

A falta de tres jornadas para que Italia termine la fase de grupos de la clasificación al Mundial 2026, la vía más probable de la 'Azzurra' para acudir a la gran cita, con Noruega como favorita para entrar de manera directa, pasa por una repesca que se aseguraría con una victoria ante Israel.

Hace ya once años que Italia disputó su último Mundial, el de Brasil 2014. La herida con las Copas del Mundo es gigante, pero aún más si se profundiza y se tiene en cuenta que tanto en 2014 como en Sudáfrica 2010 no pasó de la fase de grupos.

Selección de Italia no clasifica a una Copa del Mundo desde Brasil 2014 AFP

Es, por tanto, el Mundial de Alemania 2006 en el que Italia superó por última vez una fase de grupos de una copa mundial. La misma que acabó ganando ese año.

Desde Brasil 2014, un cúmulo de desastres marcó cada recorrido mundialista. Fuera de Rusia 2018 tras la repesca contra Suecia en 2017; fuera de Qatar 2022 tras la repesca con Macedonia del Norte; y, ahora, una nueva incógnita con Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Italia de Gennaro Gattuso marcha segunda en el grupo con 12 puntos y solo una derrota. Fue ante Noruega (3-0), en la primera jornada. Revés que sufrió con Luciano Spalletti en el banquillo y que desembocó, poco después, en la dimisión del ahora exseleccionador.

Son tres partidos los que la 'Azzurra' ha disputado con Gattuso como responsable. Tres victorias. Dos ante Estonia sin complicaciones y una ante Israel en un surrealista 4-5 que permite a Italia agarrarse a la posibilidad de la repesca.

La clasificación, antes del último partido de este parón, es la siguiente.

1º NORUEGA 18 PUNTOS (6 PARTIDOS) +26 GOLAVERAJE

2º ITALIA 12 PUNTOS (5 PARTIDOS) +7

3º ISRAEL 9 PUNTOS (6 PARTIDOS) -1

4º ESTONIA 3 PUNTOS (6 PARTIDOS) -10

5º MOLDAVIA 0 PUNTOS (5 PARTIDOS) -22

-- Las posibilidades de repesca:

. Una victoria ante Israel asegura matemáticamente el segundo puesto, una repesca a la que Italia acudiría como cabeza de serie.

. Un empate ante Israel no asegura la matemática, pero mantiene el favoritismo al tener otras dos jornadas (Moldavia y Noruega) para conseguir un solo punto que certificaría el pase. Italia, con 14 puntos, dejaría fuera a Israel.

. Una derrota ante Israel obliga a Italia a ganar a, al menos, una entre Noruega y Moldavia y a sacar un empate en el otro duelo. En definitiva, si pierde contra Israel, complica su clasificación porque necesita 4 puntos para asegurar ir a la repesca.

-- Las posibilidades de acabar primera de grupo:

Aunque poco probable, Italia tiene todavía la posibilidad matemática de acabar primera de grupo. La diferencia de goles, +26 noruegos contra los +7 italianos, así como el gran estado de los noruegos, complica sobremanera.

. Italia, para terminar primera de grupo, necesita ganar todos los partidos restantes (Israel, Moldavia y Noruega) y esperar que Noruega no gane ante Estonia. Esos resultados dejarían la tabla en 21 puntos para Italia y 18 0 19 -dependiendo de si pierde o empata ante Estonia- para Noruega.

. La otra posibilidad, la más remota de todas, pues no contempla el pinchazo de Noruega ante Estonia, pasa por ganar todos los partidos (Israel, Moldavia y Noruega) y darle la vuelta a la diferencia de goles para llegar a 21 puntos igualada con Noruega, pero con mejor diferencia de goles. Ahora mismo, Italia tendría que darla la vuelta a 19 goles de diferencia.