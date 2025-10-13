La Selección Colombia sigue atormentando a México entero; "somos frágiles"

La Selección Colombia tuvo un partido redondo frente a México, al que goleó 4-0 gracias a las anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. El abultado resultado dejó muy mal parado a Javier Aguirre y a sus dirigidos por el nivel mostrado frente a la ‘tricolor’ en Texas.

La dura caída sigue generando eco en el país azteca, en donde hay preocupación, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo 2026, de la que es uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos, está a la vuelta de la esquina.

El ‘tri’ ya se encuentra en México, donde espera pasar el trago amargo de la derrota frente a Colombia y calmar los ánimos de la prensa local, que no perdona.



La prensa le sigue dando ‘palo’ a la Selección de México

Selección Colombia durante un partido amistoso con México FCF

El 4-0 ante Colombia caló hondo en los mexicanos, y es que no solo es una derrota más. Los ‘manitos’ acumulan 15 años sin vencer al combinado ‘cafetero’, al que derrotaron por última vez en 2010.



El portal deportivo ‘Mediotiempo’, uno de los más influyentes de ese país, tituló: “México recuperó fuerza en Concacaf, pero fuera de la zona es un rival frágil y modesto”.

Publicidad

Dentro del artículo, el medio citado apuntó que los dirigidos por Javier Aguirre no tienen nivel para jugar con otros seleccionados distintos a los de su confederación. El fragmento textual decía:

“La derrota por goleada de 4-0 que le propinó Colombia es solo una muestra de que este equipo no está preparado para jugar ante equipos que no sean de la Concacaf, y es que dentro del área, el Tri recuperó el mote de gigante, pero fuera de ella se está comportando de manera opuesta”.

Publicidad

Desde que tomó las riendas de la selección mexicana, Javier Aguirre ha dirigido 18 partidos, de los cuales seis han sido contra rivales fuera de la Concacaf, con un registro de dos victorias (sobre Nueva Zelanda y Turquía) y dos derrotas abultadas con seleccionados fuera de su asociación (Colombia 4-0 y Suiza 4-2).

En lo que resta del año, México se medirá con Ecuador, Uruguay y Paraguay, rivales que pondrán a prueba una vez más al ‘Tri’.

Por su parte, el próximo examen de Colombia será frente a Canadá, el próximo miércoles 15 de octubre, desde las 7:00 p. m. en el Red Bull Arena de New York.