Neyser Villarreal es tema en Argentina; hablan de sus goles y del gigante europeo que lo quiere

La Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres, igualó el registro histórico conseguido por el equipo de Reinaldo Rueda en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003: alcanzar las semifinales. La ‘tricolor’ logró su clasificación tras vencer 3-2 a España en Talca, en un partido vibrante en el que volvió a brillar Neyser Villarreal, autor de cinco goles en los últimos dos encuentros, cifras que lo ubican entre los máximos artilleros de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile.

Sin embargo, no todo fue celebración para el combinado ‘cafetero’. En la semifinal, Colombia se medirá con Argentina, que superó 2-0 a México. Para ese duelo, Torres no podrá contar con Villarreal, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible para un equipo que ha encontrado en el delantero tumaqueño de 20 años a su gran referente ofensivo.

Neyser Villarreal es noticia en Argentina

Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, celebra uno de sus goles contra España, en el Mundial AFP

El nivel del atacante colombiano no ha pasado desapercibido en el sur del continente. Los principales medios deportivos argentinos se han hecho eco de su desempeño y de su ausencia en la semifinal. 'La Nación', uno de los diarios más importantes del país, tituló: “La ausencia del goleador de Colombia, un alivio para Argentina en las semifinales del Mundial Sub 20”.

Pero más allá de su suspensión, lo que más llamó la atención fue la información revelada por el medio sobre su futuro deportivo. Según el periódico, “distintas versiones indican que Villarreal es seguido de cerca en Santiago de Chile por representantes de Barcelona, de España. Se convirtió en el máximo goleador colombiano en Mundiales Sub 20. Superó el registro de Óscar Cortés, Luis Muriel y John Tréllez, que anotaron cuatro”.

Actualmente, Villarreal pertenece a Millonarios, aunque todo parece indicar que su paso por el club bogotano está cerca de terminar. De acuerdo con La Nación, el jugador se unirá el próximo mes a Cruzeiro de Brasil, a menos que surja una oferta de último momento.

Cabe recordar que, meses atrás, el atacante también estuvo en el radar del Atlético de Madrid, pero tanto él como su representante rechazaron el ofrecimiento, así como una renovación con el conjunto ‘embajador’.



¿Cuándo juega la Selección Colombia Sub-20?

La Selección Colombia Sub-20 disputará el partido más importante de su historia este miércoles 15 de octubre, cuando se mida con Argentina en el Estadio Nacional de Santiago. El compromiso comenzará a las 6:00 p. m. (hora colombiana).