Luisa Agudelo se lució en Copa Libertadores femenina: clave en la clasificación de Cali

En la victoria 2-0 sobre Sao Paulo, por los cuartos de final, la guardameta, Luisa Agudelo, protagonizó varias atajadas que dieron de qué hablar en el continente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali, en el partido contra Sao Paulo, por la Copa Libertadores femenina 2025
Twitter de la Copa Libertadores femenina 2025

