Luisa Agudelo se lució en Copa Libertadores femenina: clave en la clasificación de Cali

Luisa Agudelo, con tan solo 18 años, ya es considerada una referente en el fútbol colombiano femenino. Con sus atajadas, ha llevado al Deportivo Cali a la consecución de hitos importantes. Prueba de ello fue lo ocurrido en el 2025, donde se coronó campeona de la Liga BetPlay, tras derrotar a Independiente Santa Fe en la final. Allí, se lució en la tanda de penaltis y, por eso, las miradas y los aplausos de todos se los llevó, cuando el juego finalizó.

Pero no fue lo único, ya que este domingo 12 de octubre, la guardameta, Luisa Agudelo, volvió a hacer de las suyas. En el triunfo 2-0 de las 'azucareras' sobre Sao Paulo, que le significó clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores femenina, brilló bajo los tres palos, protagonizando varias atajadas que le permitieron mantener el arco en cero. Nuevamente, la joven futbolista demostró por qué es líder en su equipo, respondiendo.

Luisa Agudelo y demás jugadoras de Deportivo Cali celebran en la Copa Libertadores femenina 2025 AFP

Vea las atajas de Luisa Agudelo, con Cali vs. Sao Paulo, por la Copa Libertadores femenina 2025

🏆⚽¡Sensacional lo de Luisa Agudelo para mantener el cero en el arco de Cali! #LibertadoresFemxWIN pic.twitter.com/ik041B10mR — Win Sports (@WinSportsTV) October 13, 2025

🏆⚽¡Espectacular reacción de Luisa Agudelo para evitar el descuento de Sao Paulo y mantiene el cero el Deportivo Cali! #LibertadoresFemxWIN pic.twitter.com/DmlAyTCFAq — Win Sports (@WinSportsTV) October 13, 2025

Publicidad