Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Águilas Doradas 2-2 Pasto

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Águilas Doradas 2-2 Pasto

En Gol Caracol le contamos cómo sigue la lucha por meterse entre los ochos primeros lugares de la Liga BetPlay. Este domingo salieron victoriosos Llaneros, Junior y Atlético Bucaramanga.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto.
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad