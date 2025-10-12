Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Águilas Doradas 2-2 Pasto

La jornada 15 de la Liga BetPlay II-2025 continuó este domingo 12 de septiembre con cuatro partidos que dejaron como ganadores a Llaneros, Junior y Bucaramanga.

Los 'leopardos' sostuvieron el liderato con una victoria 1-0 sobre Unión Magdalena, en el estadio Américo Montanini. El único tanto fue obra del extremo Fáber Gil.

El Junior de Barranquilla le sigue la pista a los santandereanos, tras imponerse por 0-1 como visitante a Alianza FC en Valledupar, en un juego que llegó a estar suspendido por problemas en el fluido eléctrico.

El conjunto dirigido por el uruguayo Alfredo Arias consiguió la victoria gracias a un penalti convertido por Edwin Herrera al inicio del segundo tiempo, en un partido que estuvo marcado por las intervenciones del VAR.



El triunfo le permite a Junior consolidarse en la parte alta de la clasificación y acercarse a los cuadrangulares semifinales.

El equipo local, pese a dominar varios pasajes del juego y estrellar dos remates en el travesaño, no logró concretar y dejó escapar una oportunidad clave para ingresar al grupo de los ocho mejores.

En otros resultados de la jornada, Santa Fe complicó sus aspiraciones de mantenerse entre los ocho al caer por 1-3 en casa frente a Llaneros.

El conjunto bogotano mostró debilidades en defensa y poca claridad en ataque ante un rival efectivo, que aprovechó los errores locales con tantos de Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Barreiro. Un autogol de Jéfferson Mafla significó el descuento cardenal.

El conjunto bogotano, que dirige Pablo Peirano, sumó 20 puntos y ocupa el noveno lugar, mientras que Llaneros llegó a 22 y se metió de lleno en la pelea por los cuadrangulares semifinales.

La jornada dominical culminó con un empate 2-2 entre Deportivo Pasto y Águilas Doradas, en Rionegro. Yoshan Valois fue la figura de los 'volcánicos' al despacharse con un doblete (4' - 74'), mientras que en el conjunto antioqueño anotaron Wilson Morelo (77')

En los encuentros del sábado, en Cali, el América revivió al vencer por 3-2 a La Equidad con goles de Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yohan Garcés, este último en el minuto 92.

El conjunto escarlata venía de perder ante Millonarios y con esta victoria mantiene opciones matemáticas de clasificación.

El Deportes Tolima, que la semana pasada había vencido al Junior en Barranquilla, fue sorprendido en Ibagué por el descendido Envigado, que ganó por 1-2 con tantos de Diego Moreno y Santiago Jiménez, en una victoria simbólica para el equipo antioqueño.



Fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima 1-2 Envigado

América 3-2 La Equidad

Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros

Alianza FC 0-1 Junior

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena

Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto

Lunes 13 de octubre

Once Caldas vs. Independiente Medellín - 5:15 p.m.

Fortaleza vs. Boyacá Chicó - 7:30 p.m.

Martes 14 de octubre

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Miércoles 15 de octubre

Deportivo Pereira vs. Millonarios.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025