¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali, en la Copa Libertadores femenina 2025? viene la semifinal

Colo Colo dio otro paso en una gran campaña al vencer 1-0 a Libertad este domingo y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina en Argentina, en las que se medirá con Deportivo Cali, que superó 2-0 a Sao Paulo en el cierre de los cuartos de final.

Chilenas y colombianas chocarán el miércoles por el pase a la final del 18 de octubre, en la que enfrentarán al cuadro vencedor de la pugna brasileña que enfrentará el mismo día al todopoderoso Corinthians, campeón defensor, con Ferroviária.

En el cotejo nocturno en el estadio Florencio Sola de Banfield, provincia de Buenos Aires, el Cali consiguió su primer pase a semis en una gran victoria frente al Tricolor paulista, que tuvo más la pelota, pero careció de claridad y pagó con creces dos desatenciones.

María Marquínez (34') abrió la cuenta para las verdes tras un pelotazo largo en el que Kaká intentó ceder a su portera, pero no hizo más que asistir a la delantera rival, que definió con un toque sutil al primer palo ante la salida de Agudelo.



Nervioso e impreciso, Sao Paulo no supo quebrar la resistencia cafetera, y en la segunda mitad Paola García (64', de penal) estampó el 2-0 definitivo con un remate esquinado desde los once metros.

"Como delantera estoy feliz por anotar y que le sirva al equipo. Ahora, los partidos hay que jugarlos. Aquí todos los equipos venimos con el mismo objetivo. Tenemos 24 horas de alegría y después ya a concentrarnos en lo que viene", afirmó Marquínez.

Por su parte, la mediocampista Camilinha, una de las figuras del conjunto paulista, lamentó la eliminación de su equipo en su primera participación en el principal torneo de clubes de Sudamérica.

"Hicieron dos goles y en un contraataque. Cometimos errores que no se pueden cometer en una Copa Libertadores, y después es muy difícil correr en desventaja de dos goles. Esto no es lo que queríamos, pero hay que levantar la cabeza", afirmó.

Deportivo Cali venció a Sao Paulo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2025 Twitter de la Copa Libertadores femenina

Camina perfecto

En la primera serie de cuartos del día, Colo Colo se impuso en Banfield a un Libertad al que dominó de manera holgada, con más del 70 por ciento de posesión del balón y 12 remates al arco.

Sin embargo, tuvo problemas de puntería, más allá de un tiro de Yenny Acuña que había superado a la portera, aunque la defensora Naomi De León llegó a despejar sobre la misma línea de sentencia.

El premio para las chilenas llegó en el segundo tiempo con una muy buena jugada colectiva que combinaron María José Urrutia y Michelle Olivares, en el que el centro fue cabeceado por la implacable Mary Valencia para abrir la cuenta y darle la ventaja merecida al Cacique.

Valencia, que lleva cinco goles en cuatro partidos en el torneo, destacó la clasificación de Colo Colo, único club chileno en alzar la Copa, en 2012, y que ha ganado sus cuatro partidos en esta edición.

"Hemos luchado todos los partidos, que han sido difíciles. Ahora no tenemos elección en esta instancia, todos los equipos son fuertes, pero nosotras también, así que vamos a luchar contra el que nos toque", apuntó.

Se acordaron las paraguayas de ir al ataque y estuvieron cerca en un zurdazo de Liz Peña que salió a milímetros del poste izquierdo, en la más clara para las guaraníes, que se fueron sin victorias del campeonato.

"En una desatención de nosotras llegó el gol, luego seguimos intentando y no pudimos. Esto es un aprendizaje para nosotras. Fue un gran paso clasificar a cuartos, pero hay que seguir mejorando", expresó la capitana de Libertad, Damia Cortaza.

Resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina:

Corinthians-Boca Juniors 4-0

Ferroviária-Ind. del Valle 3-0

Colo Colo-Libertad 1-0

Sao Paulo-Deportivo Cali 0-2

Programación de las semifinales

Miércoles 15 de octubre

Colo Colo vs. Deportivo Cali - 2:00 p.m. (hora Colombia).

Corinthians vs. Ferroviária - 6:00 p.m. (hora Colombia).