Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali, en la Copa Libertadores femenina 2025? viene la semifinal

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali, en la Copa Libertadores femenina 2025? viene la semifinal

Este domingo, Deportivo Cali venció 2-0 a Sao Paulo y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina 2025. Acá toda la información de su próximo partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali vs. Sao Paulo - Copa Libertadores femenina 2025.
Deportivo Cali vs. Sao Paulo - Copa Libertadores femenina 2025.
Conmebol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad