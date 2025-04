Lautaro Martínez a lo Falcao García; vea el festejo del argentino, en Bayern Múnich vs. Inter

Este martes,Inter de Milán visitó al Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League , donde el jugador Lautaro Martínez abrió el marcador para el elenco italiano, festejando como su ídolo: Falcao García.

Sobre el minuto 38' de la primera parte, Lautaro Martínez anotó el primer tanto del encuentro en el Allianz Arena, tras un gran 'taco' de Marcus Thuram. El 'Toro', capitán de los 'nerazzurri', definió de derecha, con borde interno, y mandó el balón al fondo de la red.

Pero todo no acabó ahí, el argentino y campeón del mundo, celebró como uno de sus ídolos de infancia,Falcao García , tras arrastrase por el suelo y cruzar sus brazos, como lo hacía el delantero samario en sus tiempos en el fútbol europeo.

⚽🇦🇷 Bombazo y a otra cosa. El golazo de Lautaro Martínez para Inter sobre Bayern Múnich en Champions League. pic.twitter.com/OaQtMDmMBg — Cristian Brossy 🎙️ (@CristianHB77) April 8, 2025

Su festejo hizo recordar a la icónica celebración que hizo Falcao García jugando con Atlético de Madrid, escuadra en donde tuvo paso desde el 2011 al 2013.

Además, Lautaro Martínez ha expresado la importancia que tuvo el delantero samario en su infancia, el cual fue su reflejo para convertirse en jugador profesional: "Falcao, para mí siempre fue mi espejo. Fue un jugador que me gustó, que veía siempre de chico. Yo me quiero parecer a Falcao, me identifico mucho con él", dijo.

Falcao García en Atlético de Madrid Getty