Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé escapó a escándalo que armaron con Real Madrid en el medio; "es falso"

Kylian Mbappé escapó a escándalo que armaron con Real Madrid en el medio; "es falso"

No paran las repercusiones sobre el diagnóstico que Real Madrid generó ante la lesión de Kylian Mbappé, a pesar que el francés aseguró que no es cierto las versiones que corren.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y de la Selección Francia.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y de la Selección Francia.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad