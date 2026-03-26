Kylian Mbappé escapó a escándalo que armaron con Real Madrid en el medio; "es falso"

Si bien Kylian Mbappé insistió en charla con los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará a Francia y Brasil en duelo de preparación, este jueves, que los rumores sobre que en Real Madrid le examinaron la rodilla equivocada, en España no 'comen del todo' esta versión del 'crack' francés. La conclusión es que mintió.

No paran las repercusiones de este caso, y en las últimas horas, hubo un pronunciamiento letal y que ha dejado muy mal parado a los servicios médicos de los 'merengues' y al número '10' de 'les bleus'. "Todo se trata de una estrategia de humillación del Real Madrid que ha tomado a la gente por tonta", dijeron.

Kylian Mbappé, figura de la Selección Francia y Real Madrid. Getty

Esas palabras las afirmó el periodista Daniel Riolo en el programa 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'. Y es que el comunicador fue el primero en indicar que en la 'casa blanca' le habían realizado un diagnóstico erróneo en la rodilla de Kylian Mbappé.



"Esta información no es falsa. Todo el mundo sabe la verdad y todo se trata de una estrategia de humillación del Real Madrid que ha tomado a la gente por tonta. Creo que es el Real Madrid el que se lo ha pedido, porque el Madrid ha escondido esta información desde hace un mes y medio. Mbappé no ha querido molestar a su club", empezó diciendo el periodista, en declaraciones que replicaron en la página web del diario 'Mundo Deportivo'.

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Y continuó Riolo: "Creo que ha sido una humillación añadida al Madrid. Todos van en la misma dirección. Ha sido una estrategia que ha tomado a la gente por tonta. El Madrid ha tomado a la gente por tonta. Pidieron mentir a Mbappé. Es increíble".



¿Qué dijo Kylian Mbappé cuando fue consultado por el diagnóstico erróneo de su lesión?

"La noticia de que me habían examinado la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea responsable indirectamente porque no he comunicado nada y, cuando no comunicas sobre lo que tienes y sobre lo que está pasando, dejas la puerta abierta a interpretaciones y cada uno se lanza a aprovechar la ocasión, es parte del juego", explicó el capitán y figura de la Selección Francia a la prensa, previo al partido de preparación contra Brasil de este jueves en Estados Unidos.